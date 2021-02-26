泫雅发文否认校园暴力

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泫雅亲自发文否认校园暴力传闻。

泫雅近日在个人Instagram中发文写道：“有时由于过分扭曲和错误事情受到关注时我都会认为自己有很多不足之处。虽然生气，但再一想因为梦想选择了这个职业，所以也会一笑而过，或者把它们视为一种关注。”

泫雅接着在文中回忆学生时期称：“我15岁左右就出道了，能够获得大家的关爱我非常感谢，虽有不足，但今后也会以这份感恩分享温暖并不断学习，能像现在这样生活就很好。”她表示：“要说的很多，也不知大家是否想听，我其实从8岁开始就成为童星助演，12岁小学5年纪时成为练习生，并开始追求成为歌手的梦想，如果现在非要谈论我的学生时代，我只能说我自己也倍感可惜。”

最后，泫雅也直接回应爆料者称：“我想说的是，我从未扇过谁的巴掌、从未打过任何人。我希望写下那些文字的人内心能够有更多幸福的事情。”坚决否认施暴过。

此前，网上有人发文直指泫雅曾进行过校园暴力。该网友发表了题为“泫雅，我一位你会先联系我的。你不就是校园暴力最初的加害者吗？”的帖子，表示：“虽然没有了证据但我依旧记得。十分愤怒。”该网友主张小学5年级校庆时曾被泫雅打过巴掌，并晒出了泫雅的小学毕业照片。