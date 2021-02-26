3月首周超强合作新作：Rain×金请夏、朴志训×李遐怡





3月首周乐坛两首超级合作新歌即将发布。

首先是收录于Rain即将发行的新EP中的歌曲《WHY DON’T WE》。歌曲是由Rain和金请夏合唱。日前，新歌的预告照片也已公开，并成为大众关注的焦点。照片中两人坐在车中，在强光的照射下表情冷酷、目光犀利，充满魅力。

Rain和金请夏均为韩国乐坛公认的超强solo歌手，此次的合作也自然成为关注焦点。新歌《WHY DON’T WE》是一首Progressive House和R&B Topline结合的“2021型”新音乐，这也是Rain在音乐上的又一次新的尝试和挑战。新歌将于3月3日发行。

此外，即将于3月4日发行的环球音乐全新单曲《Call U UP》也备受关注。歌曲是由目前顶流歌手朴志训携手李遐怡共同演唱，让歌迷期待不已。

环球音乐日前通过其官方社交平台公开了两张朴志训的新歌宣传照片。朴志训凌乱的中分长发、身着鲜红彩绘黑皮衣，同时展现了美少年和成熟男人的魅力。

《Call U UP》是环球音乐继1月IZ*ONE《D-D-DANCE》和2月曹秀美×Rain《守护神（Guardians）》后，发行的3月份全新单曲。歌曲由著名音乐人Primary担任制作人，再加上朴志训既动感也深沉的音色和李遐怡充满感性的灵魂唱腔，势必成为可听性极高的作品。