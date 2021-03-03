导演：尹再浩

主演：任成美、白叙彬、吴光禄

类型：独立电影

片长：104分钟

上映日期：2021年3月18日（韩国）

其他片名：拳击手、FIGHTER





剧情概要：

珍雅（任成美饰）独自一人来到陌生的城市，开始了新的生活。偶然的机会，她接触到拳击，并深深爱上了这项运动，成为了一名拳击手。即使珍雅有两份兼职，却也并未放弃拳击。珍雅明白，在拳击场上要面对的对手不是别人，正是没能走出内心世界的自己。拳击对于珍雅不是生活的挣扎，而是教会了她人生的步伐。为生存下去，珍雅也将展开真正的斗争。





幕后花絮：

《斗士》是2020年颇受瞩目的一部优秀的独立电影，曾受邀参加第25届釜山国际电影节展映，并获得“年度演员奖”和“亚洲电影振兴机构(NETPAC)奖”两项大奖。导演尹再浩在影片官方介绍中这样写道：“电影《斗士》是作为在分裂国家南端出生的我想要表达的过去10年间所面临的和‘家人’有关的故事，是关于女性的故事，也是关于在困难环境和现实中寻找自我价值观和本性的故事。从更广的角度看，这是一部关于原谅、勇气以及和解的影片，将多重内涵融入进故事之中。”