《漫话国乐》 四季歌 / 珍岛棺材游戏 / 直到天亮

盘索里是国乐最具代表性的表演艺术形式，盘索里艺人在长鼓的伴奏下，站着说唱自古以来流传下来的长篇戏剧故事。一般来讲，表演一部盘索里从头到尾短则需要3、4个小时，长则达8个小时，为此，艺人要做好心理准备，因此在正式表演盘索里之前，通常先演唱一首较短的歌，借此溜嗓子与招揽观众，这类音乐称之为“短歌”。





短歌大多歌颂著名的名胜古迹或感叹人生无常，今天给大家带来的第一首音乐就是短歌《四季歌》。这首歌以四季比喻人生，描写对季节变化与人生无常的深切感受。到了鸟语花香的春天，但青春年华弹指间早已逝去，如今我的头发犹如下了鹅毛大雪般斑斑白霜，实在令人感到惋惜。





当人们无意间发现一转眼新年已迎来3月而发出感叹时，欣赏这首短歌会感触很深。这首歌还因为以“这山那山上开了花，分明是到了春天……”为开头，因此又名《这山那山》。

短歌《四季歌》 / 赵相贤名唱





韩国人尤其喜欢《四季歌》这首短歌，这也许是因为人们对年龄的增长与岁月的流逝深有体会，而且对《四季歌》的内容容易产生共鸣：先送走坏人，让好人聚在一起喝酒，你喝一杯，我喝一杯，趁年轻时尽情玩乐，享受美好的人生。





短歌无论描写什么内容，都有一个共同点，尾声部分都以“尽情玩乐吧”结尾。即使是时光荏苒，人生无常，忙到不可开交，人生最重要的还是尽享美好。





自古以来，韩国人就喜欢一伙人聚在一起玩乐，就连中国的古籍中也记载了韩民族喜欢聚会，可以几天几夜在歌舞的陪伴下喝酒玩乐，甚至葬礼期间村民们也聚在丧家里彻夜喝酒玩乐的事情。





以前在村子里有人过世的话，通常会在家里办丧事，而且村民不是很多，大家都是父老乡亲，有人家办丧事，村民们都会像自家事情一样出力，因此也留下了一些有趣的传统，比如出殡前，负责抬棺材的村民们会抬着空棺材到丧家并在院子里唱着歌转一圈，这是因为出殡当天抬着棺材走远路很是辛苦，所以村民们为了配合默契而在出殡前排练一下，并借此安抚遗属。





全罗南道珍岛还有出殡前演话剧的葬礼文化，称为“珍岛棺材游戏”，1985年被政府指定为第81号国家无形文化遗产。

《珍岛棺材游戏》中的“棺材歌”、“假丧主游戏”与“盲人游戏” / 姜俊燮（音）等人





珍岛棺材游戏分为“棺材歌”、“假丧主游戏”等好几个环节。“棺材歌”是扛着棺材出殡时唱的歌，歌词以“观世音菩萨”为开头，祈求故人的灵魂往生极乐。“假丧主游戏”讲的是唁客叩拜假丧主时，假丧主理都不理只顾吃饭，有人提出抗议，这下假丧主才去找真丧主，还跟真丧主提议，如果自己让丧主大笑，就赏他一只烤全鸡。“盲人游戏”则是扮演盲人与妻子的人登场后逗笑在场的人，由于没有固定的台词，要根据现场氛围即兴逗笑。





根据传统，丧主要彻夜在灵堂守灵，到了深夜也不能入睡，所以棺材游戏等有趣的葬礼文化应运而生，给彻夜守灵的丧主送去了慰藉。

《直到天亮》/ 古来惹乐队