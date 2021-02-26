美国法院对“普韦布洛”号劫持案作出赔偿判决的内容和意义

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美国华盛顿联邦法院对“普韦布洛”号劫持案判处北韩赔偿23亿美元。





美国政府在原则上禁止针对其他国家提起诉讼，但是允许对支持恐怖主义国家提起诉讼，因此奥托·瓦姆比尔等遭北韩残酷迫害的受害者遗属向美国法院提出索赔诉讼。在此情况下，美国之音等美国媒体当地时间2月25日报道，华盛顿联邦法院就1968年发生的“普韦布洛”号劫持事件被扣船员和遗属以北韩为对象提出的索赔案判决原告胜诉。





1968年1月23日，美国海军所属情报搜集船“普韦布洛”号在北韩前海执行情报搜集任务时被北韩劫持。当时，北韩除最先逼近“普韦布洛”号的1艘猎潜舰外，还派出4艘鱼雷快艇和2架米格战斗机，美国则出动核动力航空母舰“企业”号等，双方处于一触即发的危机状况。一直以来，美国政府拒绝与恐怖主义集团进行协商，但是当时在“普韦布洛”号上有83名乘务员，且通过多条情报渠道得知乘务员遭受殴打逼供，因此美国政府不得不与北韩展开协商，并为使这些乘务员尽快返回国内而接受北韩提出的所有条件。同年12月，美国承认“普韦布洛”号侵犯北韩领海，并在侵犯领海道歉书上签字后，北韩才遣返82名乘务员和1具乘务员遗体。据原告方面称，“普韦布洛”号乘务员在被北韩扣押的11个月里，经常遭到殴打逼供等，身心遭受极大创伤。





美国政府从“普韦布洛”号被劫持的1968年1月23日开始就和北韩展开秘密协商，并以释放乘务员为条件向北韩支付巨额补偿金，但是包括船内装备在内，北韩迄今未将“普韦布洛”号移交给美国。目前，“普韦布洛”号被停放在1866年美国武装商船“舍门将军”号在与朝鲜军交战时被击沉的平壤南部大同江畔，作为战胜博物馆使用。北韩宣传称，当时主导击沉“舍门将军”号的英雄是金日成主席的曾祖父。





2018年2月，“普韦布洛”号船员和遗属向美国联邦法院提起索赔诉讼，追究被北韩扣押期间身心遭受创伤的责任。对此，法院判决北韩向49名健在的乘务员共赔偿7.7603亿美元，向90名乘务员遗属共赔偿2.0025亿美元，向另外31名遗属共赔偿1.7921亿美元。此外，法院在11.5亿美元的索赔额基础上适用惩罚性赔偿，判北韩加倍赔偿，最终判处北韩赔偿23亿美元。这是美国法院迄今判处北韩的最高索赔额。据悉，受害船员和遗属当初要求索赔60亿美元，与此相比，法院判处的索赔额减少了很多。“普韦布洛”号船员被北韩扣押335天，法院以1天1万美元计算，判处北韩向受害船员一人支付335万美元的赔偿金。此外，考虑到船员们50多年来遭受的精神痛苦和精神损害，且出现因殴打逼供而留下的后遗症，法院以1人1年30万美元计算其索赔额。加上船员和船员遗属迄今遭受的经济损失，最终判处历来最高的索赔额。





但是北韩支付赔偿金的可能性可以说微乎其微。由于北韩从未参与诉讼，也未向法院提出任何意见等没有正式回应索赔诉讼，华盛顿联邦法院只能通过缺席审判的方式作出判决，奥托·瓦姆比尔遗属提起的诉讼也是如此。美国法院虽判处北韩向奥托·瓦姆比尔遗属支付5亿多美元的赔偿金，但是北韩对索赔诉讼不理不睬，迄今未支付这笔赔偿金，并对判决结果不予回应。跟瓦姆比尔遗属提起的诉讼一样，北韩对相关索赔案持不予以应对的立场。北韩主张他们没有过错，也没有殴打逼供，因此对该索赔案也不予以应对。在此情况下，美国法院通过缺席审判的方式进行审理并作出判决。韩战期间被北韩人民军俘虏但在从事强制劳役的过程中逃脱出来的韩国参战军人曾以北韩国务委员会委员长金正恩为对象提起索赔诉讼，且韩国法院认定金正恩委员长的责任，当时韩国法院进行的也是缺席审判。总之，北韩对与其相关的一切诉讼案采取不予以应对的立场。





由此看来，北韩不可能直接支付其索赔额，但是能以被扣押的北韩海外资产充当赔偿金。最近，美国政府时而扣押北韩相关资产并对违反对北韩制裁的企业提起资产没收诉讼，因此受害者要求美国政府以此资金给予补偿，而瓦姆比尔遗属是受惠者之一。有关瓦姆比尔诉讼案，北韩部分海外资产处于冻结状态，其中包括因违反对北韩制裁而被美国扣押后强制出售的北韩船舶“智诚”号，且美国政府认定瓦姆比尔遗属对“智诚”号的所有权。此外，瓦姆比尔遗属还对美国3家银行冻结的北韩资产提出了扣押申请。因此，“普韦布洛”号船员和遗属也会以同样的方式确保北韩资产所有权。





不论如何，美国法院此次判决有可能进一步恶化河内美北首脑会谈破裂后长期低迷的双边关系，但是不会成为重启美北对话的阻碍因素。一直以来，美国政府对北韩采取非常严厉的制裁措施，但索赔是法院作出的判决。在三权分立的国家，不能让政府承担法院判决的责任，美国法院对“普韦布洛”号诉讼案作出的判决也是如此。有关于此，韩国统一部长官李仁荣表示，如果北韩送还“普韦布洛”号，将成为改善美北关系的重要转折点。因此，北韩或许有可能将此作为改善美北关系的突破口。





美国总统拜登在担任参议院议员的2008年曾发起敦促北韩送还“普韦布洛”号的决议案，对该事件给予莫大关心。如果北韩将“普韦布洛”号送还拜登政府，不但能改善美北关系，还有助于缓和南北韩及韩半岛紧张局面，因此美国法院此次判决将给美北关系造成何种影响，格外引人关注。