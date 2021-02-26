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韩国化妆品以“K-Beauty”之名享誉全球。北韩也在积极扶持化妆品领域，为提高北韩产化妆品的竞争力作出不懈努力。那么，北韩有哪些化妆品，且其水平如何呢？首先我们了解一下北韩化妆品市场规模。





2016年，韩国韩亚金融投资公司预测2017年北韩化妆品市场规模为1000亿韩元，到2030年将扩大至1.06万亿韩元，也就是说，北韩化妆品市场规模将在不到15年的时间里增长12倍左右。这是韩亚金融投资假设北韩人均国内生产总值即人均GDP为2700美元时，与其对比的化妆品购买率将上升至等同于韩国的0.8%而作出的展望。通过该数值可知，北韩化妆品产业今后将会快速发展。引人瞩目的是，GDP对比人均化妆品消费率。北韩居民将GDP的0.4%用于购买化妆品，与全球平均0.6%没有很大差异，这表示北韩居民也很关心化妆品，且化妆品消费比重很高。





北韩于1949年金日成执政初期在新义州建造化妆品厂，为发展化妆品产业奠基铺路。进入金正日时代后，遵照原辅材料国产化和现代化、信息化的指示，北韩利用干细胞和天然材料等国产原料致力于提高产品质量，并引入先进机械设备，构建自动化生产系统等，为实现工厂无人化生产作出努力。金正恩执政后多次访问新义州化妆品厂、平壤化妆品厂等许多化妆品工厂进行现场指导，表现出莫大的关心。





新义州化妆品厂、平壤化妆品厂、开城化妆品厂是具有代表性的北韩化妆品工厂。其中，平壤化妆品厂被介绍为遵照金正恩总书记的指示，很好地总结实践人民经济现代化、信息化任务的模范工厂。此外，北韩还有妙香山化妆品厂、平壤香料厂、金刚山化妆品厂等化妆品工厂。2015年，北韩国务委员会委员长金正恩访问平壤化妆品工厂时指出，外国产睫毛膏入水后再出来也依然完好如初，但是北韩的产品只要打个哈欠就会变成浣熊等，对北韩产化妆品的质量表示不满。2017年10月金正恩委员长再次视察平壤化妆品厂，2018年7月对新义州化妆品厂进行了现场指导。北韩朝中社报道，金正恩委员长在视察平壤化妆品工厂时无比骄傲地说，平壤化妆品厂生产的化妆品不仅种类多、质量高，且容器样式和包装盒都很漂亮，现在能够保证想要更漂亮的女人的梦想成为现实，这可说是在金正恩委员长的指责和督促激励下取得的成果。此外，金正恩委员长还嘱咐平壤化妆品厂超越香奈儿，与世界名牌化妆品竞争。





北韩最具代表性的化妆品品牌是新义州化妆品厂生产的“春香”。“春香”作为北韩女性无人不知的化妆品品牌，具有强大的品牌力量，在北韩化妆品市场独占鳌头，但是最近出现了许多竞争对手。由于平壤化妆品厂推出“银河水牌”化妆品，且“金刚山牌”、“未来牌”等化妆品新生品牌陆续面世，北韩化妆品市场形成多品牌竞争机制，因此北韩女性可任意选购适合自己的化妆品。“春香”是北韩最具代表性的化妆品。在“春香”系列化妆品中，最著名的是以开城高丽人参为主原料，用于滋润肌肤、补充水分的柔肤水。但是最近出现了强劲对手，那就是“银河水牌”化妆品。过去只知“春香”的北韩居民在平壤化妆品厂通过现代化设备和先进技术生产“银河水牌”化妆品后，很多人改用“银河水牌”化妆品而使“春香”化妆品独占市场的地位发生动摇。平壤化妆品厂成立于1962年4月，但是其化妆品品牌力量远不及新义州化妆品厂生产的“春香”。直至最近几年，平壤化妆品厂在金正恩委员长的指责和督促激励下推进生产革新，并构建多品种、小批量生产系统。“金刚山”和“未来”是新生品牌，其中“金刚山牌”化妆品在年轻人的追捧下逐渐提高市场份额。“未来牌”化妆品则以艳丽的色彩和强调高尚的艺术设计吸引消费者的目光。





那么，北韩化妆品的售价如何呢？在北韩集市里，韩国基础化妆品水乳套装售价大约在18万北韩圆上下，北韩“银河水牌”水乳套装为13万北韩圆水平。此外，中国京东电子交易平台的售价为600元人民币左右，约合10万多韩元。考虑到北韩工人一个月的工资仅为4000北韩圆，化妆品在北韩属于高价商品。尽管如此，北韩产化妆品仍人气兴旺，且对华出口量逐年递增。





北韩产化妆品价格出人意外地贵。柔肤水、润肤乳等基础化妆品的价格比睫毛膏、眼线液等色调化妆品贵很多。据悉，北韩产基础化妆品使用在北韩生产的纯天然原料。“春香牌”水乳加小瓶面霜套装对华出口报价为850元人民币，约合15万韩元，市场价超过20万韩元，因此一般北韩居民买不起这么贵的化妆品，但是有钱人却争相购买“春香牌”、“银河水牌”化妆品。进入2010年后，北韩居民对化妆品的关注度逐年提升，女性对化妆品的消费也随之增加。其中，粉底膏、眼线膏等色调化妆品的价格比基础化妆品低廉，大约在100至300元人民币，也就是几万韩元就能购买。





北韩化妆品产业之所以日益发展，是因为购买化妆品的北韩女性大幅增加。一直以来，北韩限制女性穿着打扮，警惕西方文化在其内部蔓延，但是从小留学欧洲、接触到西方文化的金正恩委员长执政后，开始解除这种限制。此外，金正恩委员长的夫人李雪主女士的穿着打扮也改变了北韩女性对美的意识，风靡世界的韩式美妆“K-Beauty”也起到了相当的作用。进入金正恩时代后，北韩女性通过多种渠道逐渐掌握欧美化妆技巧。在过去的金日成、金正日时代，最高领导人的夫人回避在公开场合亮相，但是金正恩委员长经常和夫人李雪主女士一起参加公开活动，因此李雪主女士时尚的服装、发型和化妆方式成为北韩女性仿效的对象。此前，韩国电视剧和电影从21世纪初开始急剧流入北韩，也提高了北韩女性对韩式美妆的关心程度，连韩国女星用哪个牌子的眉笔和眉粉画眉毛也成为北韩女性查找的对象，因此北韩集市商人入手的韩国化妆品很快就被抢购一空。据悉，过期的韩国化妆品也能以高价售出。





北韩化妆品产业虽然以飞快的速度发展，但是化妆品的质量远不如韩国等发达国家的产品，因为有些化妆品使用对羟基苯甲酸酯类防腐剂，有些化妆品的容器和盖子不相吻合，有些化妆品的喷雾泵喷不出雾来。在此，我们期待南北韩今后能在化妆品领域展开合作，通过技术共享和优势互补，生产出质量最优的世界顶级化妆品。