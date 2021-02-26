缅甸反政变抗议活动扩散 流血事态或扩大

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缅甸军方发动政变、推翻昂山素季民选政府已超过1个月，缅甸国民的抗议活动日渐扩散，牺牲者也快速增多。对此，国际社会加大了对缅甸军方的施压，意见忧虑今后或将发生大规模流血事态。





缅甸市民团体政治犯援助协会（AAPP）1日表示，一个月间已约有30人死于军警镇压。更令人忧虑的是，军警对示威活动的态度日渐强硬。2月28日，在缅甸最大城市仰光等各地举行的反政变示威中，军警实弹镇压至少导致18人死亡、超过30人受伤，使这一天成为了“流血星期天”。





联合国人权办公室强烈谴责缅甸示威中发生的暴力行为，并敦促军方立即停止对和平示威者采取暴力。人权办公室还指出，对示威者行使致命的武力是无法被合理化的人权侵犯行为，国际社会应与示威者联合。





缅甸国民的反政变抗议活动正持续扩散，军警的应对态度也日渐强硬，这导致单日死亡人数不断增多，从1人逐步增至18人。





今年2月1日，缅甸军方声称去年11月举行的联邦议会选举存在舞弊行为，并以选举委员会未进行公开为由发动了政变。军方还拘押了国务资政昂山素季、总统温敏等民选政府主要人士。





在去年11月的联邦议会选举中，昂山素季领导的全国民主联盟取得压倒性胜利，获得超过80%的席位。不过根据缅甸2008年宪法，缅甸军方占据四分之一的席位，因此这一结果仍未能满足修宪的标准。另外，昂山素季因丈夫是外籍人士而无法担任总统职务，保安、国安等3个主要部门也均被军方掌控。尽管如此，军方依然发动政变、颠覆政权。分析认为，这主要是因为过去5年间，军方在民选政府的治理下切身感受到了权力缩小的危机感。





由于缅甸国民的反政变抗议日渐激烈，预计流血事态在未来较长一段时间内仍将持续。虽然军方采取了切断社交媒体和网络等措施，但是精通电脑的90后仍通过迂回方式联网，继续展开抵抗活动。





国际社会也加大了施压力度。美国、欧盟、日本等采取了制裁缅甸军方人士、停止经济援助等多项措施。韩国国会也于上月26日通过决议案，谴责缅甸军方政变、敦促恢复民主并释放被拘押人士。





缅甸军方曾于1988年、2008年分别镇压过以学生为主的民主化运动和以僧侣为主的番红花革命，半个世纪以来稳固地统治着缅甸。另外，中国、俄罗斯等国家不顾国际社会的压力对缅甸军方势力予以援助，东盟也有与缅甸军方交易的迹象。





目前，缅甸军方以各种指控继续拘押昂山素季、束缚全国民主联盟，并计划在1年后重新进行选举。此前，军方任命的联邦选举委员会委员长宣布去年11月选举结果无效。