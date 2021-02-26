首尔人口时隔32年跌破千万大关

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韩国首都首尔市人口跌破1000万大关。首尔市3日表示，据统计，截至2020年底，该市登记总人口为991.1088万人。





首尔市人口于1988年达到1029万，首次突破千万大关，此后的32年间始终保持着千万人口城市的头衔。不过随着本国居民人口受低生育率、老龄化的影响持续减少，再加上去年新冠疫情导致外籍居民人口减少，首尔市总人口跌破了1000万人。





首尔市人口较一年前减少99895人，减幅为1%。其中，本国居民减少60642人，减幅为0.62%。外籍居民减少39253人，减幅为14%。在减少的外籍居民中，中国国籍居民占据了绝大部分，为3.2万人。





首尔市人口从1992年开始减少。截至上世纪90年代，高速的工业化和城市化驱动人口不断流向首尔。1988年突破1000万人后，1992年达到了1097万人的峰值。此后，首尔市人口开始逐步减少。本国居民人口于2016年跌破1000万。随着去年外籍居民人口的大幅减少，总人口也最终跌破1000万。





按照年龄段来划分，首尔市人口中25-29岁人口最多，为85.8648万人。其次是45-49岁人口和50-54岁人口，分别为81.9052万人和80.7718万人。从各年龄段人口的增减情况来看，0-4岁人口减少10.26%，85-89岁人口则增长11.42%，凸显出低生育率、老龄化的情况。与10年前相比，首尔市64岁及以下人口减少了120万，65岁及以上人口则增多了56万，老龄化趋势十分明显。截至2020年底，首尔市的老龄化率已达到15.8%，较前一年上升1个百分点。人口抚养比为35.2人，较去年增多1.3人。人口抚养比是指每100名15-64岁劳动力人口需要抚养的14岁及以下和65岁及以上人口。





首尔市家庭结构也发生了巨大变化。家庭户数为442.8万户，同比增长超过2%。每户人口为2.19人，同比减少0.06人。这主要是受到1-2人家庭占比上升的影响，此类家庭占比高达63.8%，同比增长2个百分点。





首尔市人口减少体现了韩国总人口的变化趋势，韩国人口也在达到峰值后开始减少。此外，近年来首尔房价猛涨，导致人口流向附近的首都圈地区。





城市人口减少并不一定是负面现象，不过首尔市在人口减少的同时出现了家庭户数增多的情况，分析认为，首尔市亟需为住房、生育等政策制定新框架。