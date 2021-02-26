文在寅发表纪念三一独立运动102周年讲话

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韩国总统文在寅在纪念三一独立运动102周年的讲话中表示，已做好准备随时与日本政府展开面对面对话，表达了改善韩日关系的意愿。这番表态能否为迟迟未能摆脱僵局的韩日关系寻找到突破口，引发了关注。





文在寅在纪念仪式上强调，若双方能够以换位思考的态度面对面对话，历史问题也能得到妥善的解决。文在寅指出，韩日两国间存在着不幸的过去，施害者或许会遗忘，但受害者不会忘记。不过两国虽然应以史为鉴，但也决不能被历史束缚。文在寅表示，韩国政府将始终坚持以受害者为中心的立场，摸索明智的解决方案，同时也不会停止推动韩日两国合作与未来发展的努力。他还表示，两国合作有助于东北亚地区的稳定和韩美日三国合作，韩日应共同准备迎接“后新冠时代”。





当天的纪念仪式在首尔市钟路区塔谷公园举行，主题为“告世界万邦”。文在寅和夫人、爱国人士等出席。文在寅在当天的讲话中列举了过去100年间韩国在各领域取得的成就，并强调将以出席今年七国集团峰会为契机，树立领先型国家大韩民国扬帆起航的里程碑。





三一独立运动纪念日旨在纪念1919年反抗日本殖民统治的非暴力抵抗运动，历任韩国总统在三一节当天发表的纪念讲话中往往包含了关于韩日关系的信息。此次文在寅讲话的宗旨是在双轨的基调上寻求改善韩日关系，即将历史问题与两国关系分开对待，致力于发展面向未来的韩日关系。





文在寅政府在历史问题上始终采取强硬立场，要求日本作出根本性的态度转变，但日本安倍政府和菅义伟政府持续从政治上利用日本国内保守右翼的反韩情绪，导致韩日关系始终未能找到突破口。目前，日军慰安妇和被强征劳工受害者赔偿问题是两国关系最敏感的事宜。日本对韩国大法院判决日企赔偿被强征劳工受害者、扣押日企在韩资产提出了强烈抗议。





文在寅在此次讲话中释放的信息并非突如其来。去年11月，韩国国家情报院院长朴智元访日，暗示对日政策的方向将有所转变。今年1月，文在寅在新年记者会上表示，2015年慰安妇问题协议是两国政府的正式协议，对日企资产采取强制变现的方式并非最佳方式。分析指出，这一变化最重要的背景是美国拜登政府的成立和多边主义的复苏，美国的政策正逐步转向重视同盟和韩美日合作。不过文在寅并未提出具体的新方案，日本方面也仅重申了原有立场。预计今后两国将通过外交途径尝试缩小分歧，但这并非易事。