导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：吕敬玉 (韩国中餐厨师、Youtube“玉师傅TV”博主)





中餐是世界餐饮文化的瑰宝，在韩国也很受欢迎。韩国的“中华料理”是一种具有韩国特色的中餐，因从清朝起流入韩国，因而也被称为“清料理”。本期节目有请韩国著名中餐厨师、Youtube“玉师傅TV”博主吕敬玉名厨，为我们介绍一下有关情况。









南：吕师傅，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

吕：大家好，我叫吕敬玉。是一个在韩国做中华料理的厨师。我的祖籍是中国山东，父辈从中国来到韩国，我是在韩国出生的。我和我的哥哥两人都是从小就开始学习厨艺，我从15岁就开始学习厨艺，到现在已经有40多年了。我曾给多位韩国总统和中国主席掌勺做中餐，有很多珍贵记忆。









南：听说您最近开始做网红，而且很有人气呀？

吕：是的。我之所以开始做这件事情是因为首先近来在韩国很多人都在拿着自己拿手的技艺在网上跟大众沟通，我就想把我最拿手的厨艺也传授给大众，让他们在疫情期间能够在家里很容易地学习做一些中餐。我的Youtube频道叫“옥사부TV”(玉师傅TV)，虽然目前还只是用韩语进行，还是欢迎大家多多光临。做美食有时候不需要语言，从影像当中就能了解其中的内容。

南：还没开多久就这么有人气，原因在哪里呢？

吕：我不仅把做菜的方法告诉大家，还把这道菜里面的各种故事讲给大家听，包括菜的历史，还会分享一些我自己所经历的和听说的各种趣事，粉丝们听得津津有味。

南：你主要在网上做哪些料理呢？怎么选材呢？

吕：主要是给大家介绍一些在家里比较容易做而且比较喜欢的菜。每次选题我都会在网上先调查一下，问问粉丝们，然后按照大家的回馈，准备下一期的内容。比如炸酱面、糖醋肉、炒码面、炒饭等等，这些韩国人经常吃而且喜欢吃的中华料理都是我们的素材。









南：开设这个频道最大的收获是什么？

吕：最开心的就是不仅把菜的做法传授给大家，而且还把中国的餐饮文化也传授给了大众，让他们觉得很有趣，我也觉得很满足。

南：听说你们还在做一些社会公益善事，能介绍一下吗？

吕：我们建立了一个公益社团叫“幸福奉献团”，每隔一段时间聚餐一次，聚餐的时候会员们都会捐一点款，我们会把这些款捐给孤儿院、养老院和慈善机构。请大家多关注我们的频道，不仅能学到韩语、韩国的中华料理，还能了解很多有关韩国和中国的故事。Youtube“옥사부TV”等待您的光临哦。（图片来自嘉宾）