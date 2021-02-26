老人挑选沙发时的注意事项

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岁数大了，人的生理功能会逐渐衰退，运动机能降低、感觉机能下降，颈腰椎病更为频发。所以，老人选沙发要更“挑剔”。

首先，老人坐沙发不能太低了。市场上低沙发越来越多，它们虽然时髦，却并不适合老年人。座面过低，老人大腿的受力面减小，会感到酸痛。而且坐在低沙发上时，重心偏低，老人在站起时会感到特别费劲，更容易因重心不稳而跌倒。提醒大家，沙发座面高度应在42厘米左右，约等于小腿高度是最佳的。

第二，沙发也不能太宽了。座面太宽，老人腰部就会远离沙发后背，缺少支撑，导致腰背疼痛。沙发座前宽约48厘米，座面深度在48~60厘米是最佳尺寸。

第三，沙发不能太软了。沙发过于柔软，老人重心的支撑就不稳定，人就会有意无意地挪动身躯，寻求身体新的平衡与稳定，因而长时间坐软沙发会让人感到腰酸背痛，疲倦乏力。同时，坐在软沙发上，难以保持脊柱正常的生理弧度，时间长了，会使背部肌肉紧张，诱发或加重腰痛。

第四，沙发角度要大。背倾角、坐倾角过小，会使腹部受到挤压，影响消化系统。同时，脊柱形态由正常S形严重变形为内凹形，会造成椎间盘压力分布不均匀，对老人腰椎不利。因此，老人选沙发，应选背倾角、坐倾角偏大的，在125°~135°之间为佳。此时，老人靠在沙发上有半躺的感觉。

需要提醒的是，坐姿不当或长时间久坐，都会使肌肉组织受到异于平时的压力，可能会造成骨胶原过量生长，引起肌肉疼痛。因此，无论是哪种沙发，老年人都不宜坐超过1小时，更不能把沙发当床。





（文中窍门来自凡*男听友）