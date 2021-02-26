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韩国的图书馆按照种类分为国立图书馆、公共图书馆、各级学校图书馆、高校图书馆、迷你图书馆与其他图书馆。以2019年为基准，韩国有3家国立图书馆、1134家公共图书馆、11678家各级学校图书馆、453家高校图书馆、6672家迷你图书馆等全国共有2万多家图书馆，平均一家图书馆为4500人服务，平均藏书量为10万册。引人注目的是，旅游图书馆、人权图书馆、盲文图书馆、海洋图书馆、金大中图书馆、设计图书馆等属于其他类图书馆的专业与特殊图书馆有逐年增加的趋势。





在韩国，规模最大的图书馆是1945年10月开馆的国立中央图书馆，馆址从当初首尔的小公洞，经过南山，1988年新建后迁址江南盘浦洞直到现在。这里包括各类图书、期刊、地图、画册等印刷型图书与电子图书等，藏书量为全国之最，达1054万册，年均接待173万名访客。





到了现代，特色图书馆也开始多了起来，比如集玉斋图书馆将朝鲜王朝末代国王高宗的书房对外开放。清云文学图书馆以独具一格的传统韩屋建筑著称。京畿道乌山的梦幻图书馆曾获选“最佳建筑图书馆”，在图书馆后院还设有露营场供人们露营。大邱的半夜月站图书馆是将停办的火车站改造而成的。另外，近些年来，高校的图书馆也在一改传统形象而受到瞩目，比如延世大学图书馆将1层经过装修，摇身一变为一个完整的开放空间。在这里，学生们不仅可以发声讨论，甚至还可以随意躺着睡觉。





最近还有一家另类图书馆成了首尔的打卡景点，深受年轻一代的欢迎，就是位于江南COEX购物中心内、2017年起免费对外开放的“星空图书馆”。这里的藏书量为7万多册，该图书馆的特点是打破了以往图书馆死板沉闷的气氛，不仅极具现代感，还拥有辽阔的开放式空间，其中最亮眼的是3座高达13米的大型书架，在购物中心的营业时间内可以毫无限制地在这里阅读和休息。