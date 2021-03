ATEEZ发行新专辑 登顶36个iTunes专辑销量榜

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ本月1日发行全新专辑《ZERO:FEVER Part.2》,全面展开回归活动。

新专辑《ZERO:FEVER Part.2》要表达的主题是“不管别人的眼光,尽情绽放仅属于我自己的火花和渴望”。ATEEZ成员在专辑发行第二天举行的线上媒体showcase中谈到此次回归称:“我们将通过这次的回归活动,非常明确地为大家展现ATEEZ最想要的音乐以及舞台表演。”

主打歌《I’m The One》是一首充分展现ATEEZ风格和魅力的音乐。快慢相间的旋律配合成员力量感十足的演唱,让整首歌曲极具可听性。

除了主打歌外,新专辑还收录了《The Leaders》《Time of Love》《Take Me Home》《Celebrate》等共5首新歌,以及《Take Me Home》的英文版和《I’m The One》Heat-Topping编曲版。

此次新专辑的销量成绩单也十分亮眼。仅预售阶段便售出35万张。音源公开后,也成为国内主要音源网站中的热搜歌手,新歌也陆续进入Melon、Genie等实时音源榜上游。

不仅在国内,ATEEZ的回归在海外也掀起热潮,新专辑在美国、英国、印尼等36个国家和地区的iTunes专辑销量榜中登顶,同时也成为Worldwide iTunes专辑榜单的冠军。主打歌《I’m The One》在巴西、秘鲁、俄罗斯、菲律宾等20个国家和地区的iTunes歌曲榜和Worldwide iTunes歌曲榜中排名第一,显示出ATEEZ强大的国际人气。