April李娜恩陷霸凌风波 代言中断、广告遭删除

ⓒ YONHAP News

April成员李娜恩因被爆欺凌成员及校园暴力，其代言广告均已停播、删除。

3日有新闻报道称，某鞋类品牌考虑到事态严重，决定将李娜恩参与拍摄的广告删除。此外，李娜恩代言的医药品、食品等诸多品牌也纷纷停播了由其拍摄的广告。据悉，李娜恩代言的品牌目前正在考虑是否要终止广告合约。

目前，李娜恩代言的某药品广告已被设置为非公开模式，李娜恩代言的著名品牌零食厂商的官方YouTube频道中，相关广告视频也已被关闭。除此之外，李娜恩代言的箱包、烧酒、化妆品等产品的广告均已转换为非公开模式。

李娜恩2015年作为April成员出道，其甜美的长相、活泼的个性获得了大众的喜爱。凭借着高人气，李娜恩成为《美味的广场》《人气歌谣》等节目的主持人，并拍摄了多部影视剧作品。同时，李娜恩也受到了广告商的青睐，目前她身上有7则代言，她所代言的产品也都创下了颇高的销量，被封为“广告女王”。

然而，April前成员李贤珠弟弟爆料称姐姐因李娜恩而被队友孤立，以及有网友爆料曾在学生时期遭李娜恩欺凌，让李娜恩陷入了演艺危机之中。除了广告商纷纷采取措施外，《美味的广场》节目也已决定最大化删减李娜恩镜头。

李娜恩经纪公司DSP事后回应称“一切均为谣言”，并表示将采取法律手段予以应对。