HYUKOH将于27日、28日举行线上演唱会 弥补世界巡演取消遗憾

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乐队HYUKOH将举行线上演唱会，与歌迷相聚。

HYUKOH此次线上演唱会命名为“(HYUKOH 2021 ONLINE WORLD TOUR [through love]”，共两场，第一场将于韩国时间27日晚7点在Interpark中上演，第二场则是28日早8点通过网络平台DICE为歌迷呈现。之所以选择如上时间，是考虑到地区时差，从而让全球歌迷都能在最方便的时间段欣赏演唱会。

演唱会的举办地点为位于庆州的三陵松树林，采用提前录制方式。演唱会中结合灯光技术，将韩国的自然之美与传统之美展现的恰到好处，十分具有韩国特色。同时，演唱会现场录音到后期制作均由HYUKOH成员亲自参与，将会为歌迷呈现超高水准的视听效果。

HYUKOH去年1月30日发行了正规专辑《用爱》后，计划在全球19个国家和地区的42座城市开展巡回演唱会，当时的演唱会便命名为“through love”。2020年2月8日巡演在首尔拉开帷幕，无奈全球发生新冠疫情，于是日本站演唱会结束后，被迫宣布取消。而此次线上演唱会正是为弥补这一遗憾而特别举办的。

HYUKOH线上演唱会“through love”已于5日开启售票。