防患于未然——韩国“Futuremain”公司

ⓒ Futuremain

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。接下来，让我们来看看韩国企业是如何通过一些创新想法改变全球经济的。今天，我们将带领大家走进韩国“Futuremain”公司，这是一个检验和管理工厂设施的软件平台开发商。让我们与“Futuremain”公司的李信惠（音译，이신혜）女士一道聊一聊他们公司。





预测性维护和IT工程对于许多人来说可能并不熟悉，预测性维护可以描述为机械的医疗检查，它可以预先分析事故原因并加以预防，而不是在工厂设施发生故障后才解决问题。韩国“Futuremain”公司的首席执行官李善熙（音译，이선휘）先生拥有35年的机械检测专业知识，他检测了国内外多个大型企业，包括韩国现代、三星、LG和沙特国有石油天然气公司阿美公司在内的全球性公司，并分析了相关数据。在这个过程中，他发现韩国的专业检测专家远远不足，正是因为这个原因，他成立了韩国“Futuremain”公司。





第4次工业革命和智能工厂的出现彻底改变了机械设施所扮演的角色，因为事实证明人类的工作是有局限性的。如果大量高科技设备全部由人工维修，那么这个维修过程的效率和准确性将大大降低。为了适应不断变化的工业环境，韩国“Futuremain”公司推出了一项名为“ExRBM”(이엑스알비엠)的高科技预测性维护服务。基于李善熙先生在检测工程领域积累了35年的丰富数据和经验，这个解决方案具有很高的效率和可靠性。





韩国“Futuremain”公司的解决方案可以自动诊断机械的故障迹象，这甚至是全球性公司都无法提供的功能。它分析实时收集的设施信息，并立即将机械故障信息通知给管理人员。其他公司提供的替代解决方案只是表明机械是否存在问题，而找出故障原因并提出解决方案还需要大量时间。但是韩国“Futuremain”公司的解决方案可以反映出发生了什么类型的故障以及在何处出现了问题，并及时给出应对方案。通过这种创新的解决方案，工厂可以更轻松、更安全地管理其设施。韩国“Futuremain”公司一直在寻找更有效的解决方案，任何人都可以轻松便捷地管理高科技机器设备。





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韩国“Futuremain”公司成立至今不到7年的时间，但凭借其深厚的专业知识和技术，现已在这个行业扎根。为表彰其在韩国本土研发生产预测性维护解决方案，韩国“Futuremain”公司于2018年获得了产业通商资源部长官奖，他们还获得了政府的优秀专利管理奖。目前，公司正与包括LG和KT、Naver以及美国金佰利公司在内的韩国和海外领先公司共同开展业务合作。





韩国“Futuremain”公司的预测性维护系统包含大数据和人工智能技术，有助于防止意外事故的发生，打造安全的工作环境，从而使工厂能够提高生产率。韩国“Futuremain”公司旨在通过其独特的解决方案领导国内和全球市场，并有望在不久的将来实现这一目标。