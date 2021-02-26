聚焦韩国政府追加预算

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3月2日，韩国政府审议通过了规模达15万亿韩元的追加预算案，旨在为遭受新冠疫情影响的人们提供新一轮紧急支援。追加预算额度是有史以来的第三多，加上已经确定的4.5万亿韩元预算，新一轮支援金总额达到19.5万亿韩元。韩国政府计划从3月底开始向那些受疫情影响严重的人群提供资金，包括小工商户和个体经营者。这是2020年新冠疫情暴发以来，韩国政府第5次拟定追加预算。在此情况下，人们对国债增加的担忧也随之增加。如果疫情再次席卷韩国，那么政府将不得不再次拟定追加预算，这样韩国今年的国债规模可能会超过1000万亿韩元。今天，我们邀请到了韩国现代研究院的吴俊范（音译,오준범）先生，与他共同聊一聊以上的话题。





新的支援方案无论是规模还是方向都已经设定在适当水平。最新的支援规模是4轮支援计划中最大的一次，这将有助于缓解各种防疫限制措施对经济的冲击。新一轮支援计划并不向所有人提供支援，而是侧重于支援受到巨大影响的小工商户和遭遇就业困难的国民。另外，此次支援计划中的部分资金将用于检疫措施和购买疫苗。





韩国政府力图以覆盖面更广的方式为遭遇困难的阶层提供第4轮灾难支援金。从这个计划来看，可获得支援者的范围和援助金额得到扩大，其中还包括那些曾被排除在之前支援计划外的人，例如街头小贩和父母失业的大学生。支援对象将达到690万人，比上一轮多200万人，最高将可获得500万韩元的支援，而之前的最高援助金额为300万韩元。另外，政府也将为那些经营多个商店的人提供多重支援。那么，应该如何分配追加预算呢？





在追加预算中，已经预留2.8万亿韩元用于就业保障措施，将为创造就业机会注入2.1万亿韩元，占比75％，将为年轻人、女性和中年人等提供27.5万个工作岗位。同时，还将向遭遇经营危机的10个行业集中提供支持，包括旅游和表演行业。另外，还将从追加预算中拨出4.1万亿韩元专门用于抗疫工作，其中的65%，也就是2.7万亿韩元将用于购买和接种疫苗。政府将确保疫苗供应稳定，以实现确保7900万人份疫苗的目标。此外，对于因疫情而蒙受经济损失的医疗机构也将给予补偿。





追加预算将使韩国国债增加9.9万亿韩元，预计今年国债规模将达到965.9万亿韩元。国债占GDP的比率也将从47.3％上升至48.2％。去年，国际信用评级机构惠誉警告称，如果韩国国家债务与GDP之比超过46％，中长期来看将可能下调韩国的信用评级。国债占比是确定一个国家信用等级的国际标准之一。





韩国的国债与GDP的比率仍低于美国和日本，但是最大的问题是债务增长迅速，短短2年内增加了200万亿韩元。人们担心财政状况的迅速恶化会对经济产生负面影响。在2008年全球金融危机期间，一些国家的国债飙升，信用评级被下调了几个等级。尽管韩国的国债与GDP的比率被认为是稳定的，但与其他国家相比，债务的增长速度令人担忧，未来情况也可能进一步恶化，我们不能排除韩国可能被降低信用等级的可能性。如果发生这种情况，外国资金可能会流出韩国。由于低生育率和人口迅速老龄化，韩国征收更多的税越来越困难。在这种情况下，政府加重财政负担将抑制其在提高生产率领域的投资。





另一个令人不安的问题是商业银行的贷款利率将随着政府发行国债而上升，较高的贷款利率将给公司和家庭带来负担。去年7月份，10年期国库债券利率为1.28％，但到今年2月底则升至1.97％。5年期国库债券的利率也从1.03％急剧上升至1.45％。结果，政府提供的住宅担保贷款利率也随之而上涨。疫情结束前还有很长的路要走，政府将不得不增加支出并再次发行国债。随着国家财政状况的进一步恶化，一些人提出需要增加税收。





随着国债与GDP的比率接近50％，有关财政稳健状况的讨论愈演愈烈。最新的追加预算被认为是缓解疫情冲击的必然措施，但似乎有必要讨论“后疫情时代”的财政政策。政府暂时不考虑加税，但专家们对加税的方式和时机持不同意见。有些人认为有必要提高间接税，例如增值税，而另一些人则认为政府应提高所得税和财产税以更好地分配财富。





韩国不是唯一在疫情期间面临国库枯竭的国家，一些国家的政府正在考虑提高税收以减少债务，例如英国已决定到2023年将法人税的主要税率从目前的19％逐步提高到25％，这是英国47年来首次提高法人税。执政的保守党传统上主张减税，此举无疑值得我们关注。同样在美国，有人提议对超过10亿美元的财产征收3％的税金。为解决新冠疫情危机而释放出巨额资金的各国政府现在正在寻求收回资金。





考虑到疫情带来的严重经济困难，暂时将无法避免地采取扩张性财政政策。但是，疫苗给经济复苏带来了希望，我们需要讨论在“后疫情时代”如何实施适合的财政政策，有必要更有效地实施财政政策，以免浪费预算资金。同时，受人口老龄化和低生育率的影响，政府将不得不制定适当的税收政策为公共福利提供保障。





在危机时期，政府的任务是最大程度地减少对民众的伤害并保持经济的稳步发展。韩国政府还应该听取专家意见，密切关注国债的快速增长。政府和有关机构应适时采取有效措施，以提高预算执行的透明度和效率，并在适当的水平上调控财政政策。