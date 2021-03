苹果音乐妇女节推送BLACKPINK ROSÉ推荐歌单

ⓒ YG Entertainment

3月8日国际妇女节,苹果音乐推送了一批女性歌手推荐的歌单,BLACKPINK ROSÉ(朴彩英)作为唯一韩国歌手参与其中。





苹果音乐为纪念妇女节推送了主题为“引领时代的女性(Visionary Women)”的一系列歌单。参与此主题歌单推荐的有ROSÉ、Alessia Cara、Cardi B、周迅、刘若英等来自全球各国的女性歌手。





ROSÉ在自己的歌单中推荐了25首音乐作品,包括英国知名原创歌手Amy Winehouse的《Love Is a Losing Game》以及其所属的组合BLACKPINK的《口哨》、《Lovesick Girls》、《DDU-DU DDU-DU》和Jennie的个人单曲《SOLO》等。





除此之外,美国知名杂志《视相Variety》在妇女节之际评选出54位(组)“全球娱乐界最具影响力的女性(Women That Have Made an Impact in Global Entertainment)”,BLACKPINK位列其中。





此外,ROSÉ备受瞩目的个人专辑《R》即将于美国东部时间12日0点、韩国时间下午2点发行。主打歌《On The Ground》预告片8日公开后仅18个小时播放量便突破600万次。