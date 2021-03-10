导演/编剧：李•以萨克•郑

主演：史蒂文•元、韩艺璃、尹汝贞、Alan S. Kim、Noel Cho、威尔•帕顿

国家：美国

类型：剧情

片长：115分钟

上映日期：2021年3月3日（韩国）

其他片名：水芹菜、Minari





剧情概要：

一个韩裔家庭举家搬迁到了陌生、偏僻的阿肯色州。爸爸Jacob（史蒂文•元饰）一直想让家人看到自己的成绩，在这里开始经营农场，妈妈Monica（韩艺璃饰）则因家庭收入变得不稳定而不得不重新就业，于是希望Monica的妈妈顺子（尹汝贞饰）来照看尚年幼的孙女（Noel Cho饰）、孙子（Alan S. Kim饰）。于是顺子带着满行李箱的辣椒粉、鳀鱼、韩药以及水芹菜种子漂洋过海来到了美国。调皮的小朋友也对这位远道而来的亲人充满了好奇，一个特殊家庭的特别生活就这样开始了。





幕后花絮：

《米纳里》2020年在圣丹斯电影节主竞赛单元获得了评委会大奖后，便收获了来自全球影迷的瞩目，由此开始斩获无数电影节及影评协会奖项。影片以Alan S. Kim所饰演的小儿子的视角展现，为观众带来十分独特的感受。男主角、韩裔演员史蒂文•元也参与了影片的制作。影片在韩国上映后也票房、口碑双丰收，被人们视为“第二部《寄生虫》”。