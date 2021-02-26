韩国26日上午8时45分开始接种新冠疫苗 首位接种者为疗养院工作人员
2021-02-26 10:23:47
#明星档案 l 2021-03-09
职业：演员
出生日期：1996年3月2日
出生地：首尔
身高：185cm
血型：O型
学历：中国复旦大学对外汉语商贸专业（休学）
出道：网剧《全知单恋视角特别篇》（2017）
金永大高中一年级时到中国哈尔滨留学，在当地国际学校度过了高中时光，高中毕业后以留学生身份考入上海复旦大学。大学假期时，偶然被经纪公司发掘并建议他做演员，于是金永大在办理休学后，回国进入演艺圈发展。
2017年，金永大参演网剧《全知单恋视角特别篇》正式出道。2020年末，他参演的电视剧《顶楼》大热，同时还在KBS电视剧《出轨的话就死定了》中有精彩表现，从而开始被观众所熟知。
主要代表作：
·电视剧：
《顶楼》（2020～2021）
《出轨的话就死定了》（2020～2021）
《天气好的话，我会去找你》（2020）
《偶然发现的一天》（2019）
《About youth》（2019）
《ITEM》（2019）
《你和我的有效期间》（2018）
《就算敏感点也无妨》（2018～2019）
《只是因为太无聊》（2018）
《全知单恋视角特别篇》（2017）
主要获奖经历：
KBS演技大赏 人气奖（2020）
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2021-02-20
2021-02-16