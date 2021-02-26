职业：演员

出生日期：1996年3月2日

出生地：首尔

身高：185cm

血型：O型

学历：中国复旦大学对外汉语商贸专业（休学）

出道：网剧《全知单恋视角特别篇》（2017）





金永大高中一年级时到中国哈尔滨留学，在当地国际学校度过了高中时光，高中毕业后以留学生身份考入上海复旦大学。大学假期时，偶然被经纪公司发掘并建议他做演员，于是金永大在办理休学后，回国进入演艺圈发展。

2017年，金永大参演网剧《全知单恋视角特别篇》正式出道。2020年末，他参演的电视剧《顶楼》大热，同时还在KBS电视剧《出轨的话就死定了》中有精彩表现，从而开始被观众所熟知。





主要代表作：

·电视剧：

《顶楼》（2020～2021）

《出轨的话就死定了》（2020～2021）

《天气好的话，我会去找你》（2020）

《偶然发现的一天》（2019）

《About youth》（2019）

《ITEM》（2019）

《你和我的有效期间》（2018）

《就算敏感点也无妨》（2018～2019）

《只是因为太无聊》（2018）

《全知单恋视角特别篇》（2017）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 人气奖（2020）