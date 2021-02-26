《漫话国乐》 花儿念佛歌 / 送葬歌 / 巴里神房曲

韩国在古代是一个典型的阶级社会，严格区分贵族与平民。普通老百姓的生活大多是拮据艰苦的，不过贫困的老百姓一生中也会有两次可以华丽变身，享受奢侈，其中一次是婚礼，另一次就是结束今生离开人世的时候。





举行婚礼时，新郎一身宫廷官员的装束，新娘则穿上宫廷女人绚丽夺目的服装，成为最耀眼的一对新人。离开人世时也可以享受类似的待遇，将安放遗体的灵柩放进犹如国王轿子一般、由鲜花点缀的灵车上，并由10来名村民把灵车扛在肩上一起搬运。普通老百姓在生前是几乎坐不上一次轿子的，死后让故人坐上华丽的轿子，这里也蕴含着古人的美好心愿，希望故人坐上华丽的灵车舒舒服服、放心地踏上陌生的黄泉路。而这时候村民们齐唱的送葬歌也具有特别的意义。送葬歌不仅是抬灵车的村民们为了配合默契齐唱的劳动谣，还作为葬礼仪式音乐，照亮逝者的黄泉路，同时还安慰遗属节哀。

济州民谣《花儿念佛歌》 / 李明淑等人





《花儿念佛歌》与其他地区的送葬歌有所不同，是村里的年轻人或为村庄作出贡献的村民去世时，在出殡前一天，村民们抬着空灵车在村里转一圈时齐唱的。





抬着空灵车游行的习俗不只是济州岛有，内陆其他地区也流传着同样的习俗。一伙人抬着灵车走远路，如果缺乏默契而发生闪失是不行的，所以为了配合默契、以防万一，在出殡前一天排练一下，与此同时，还可以安慰遗属节哀。





这首歌的歌名因为复歌部分有歌词“叽里咕噜地念佛……”反复几次而取名“念佛歌”，意味着祈求菩萨保佑，让逝者脱离今生的痛苦，往生极乐世界。最前面还加上“花儿”一词，意味着抬着鲜花灵车齐唱，据说济州岛人相信冥界有一片花田，所以这首歌还意味着祈愿逝者能安安全全地抵达那片美丽的花田。





接下来给大家带来的是出殡时唱的送葬歌：

“今儿走了何时回来，

也没有约好何时回来，

以前老人常说黄泉路虽说遥远，

其实一出家门就是黄泉路，

家对面的山丘就是北邙山……”

《送葬歌》 / 崔章圭（音）与高阳劳动谣保存会





各地流传下来的《送葬歌》大多是抚慰逝者的灵魂并祈求逝者往生极乐世界，但也有送葬歌还专门嘱咐活着的人：“以前的老人常说，黄泉路虽说遥远，其实走出家门就是黄泉了……”





有古人认为死亡就在门与门之间，就在大家的身边，黄泉路是一去不复返的，所以通过音乐嘱咐活着的人要珍惜生命、热爱生活、善待周边的人。出殡时，抬灵车的村民们吟诵这样的歌词，在村子里转一圈后前往葬地。这样的丧葬文化还具有教育效果，让村民从小认识到死亡，进而理解生命的意义。





古时候，通过葬礼仪式送逝者走完最后一程后，有的遗属因无法确认已故亲人到底是否安全抵达冥界而另行巫术，祈求故人平平安安地往生极乐世界，这时托付的神就是巴里公主。古人认为如果有一天突然死亡，孤身一人踏进人生地不熟的黄泉路，这是一条陌生的路，逝者会深感恐惧，而且会因不知去向而忐忑不安，而这时迎接逝者、引导逝者灵魂安全抵达冥界的神就是巴里公主。

《巴里神房曲》/ 风串乐队