北韩有望放宽边境封锁措施

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北韩实施边境封锁措施已逾1年。此间，北韩与中国的贸易几乎处于断绝状态，走私渠道被严格封锁，且国际机构的对北韩援助物资无法运入北韩而使北韩难以筹措所需物资，民生经济陷入更大困境。





据驻北韩外交官员传言，因北韩采取严格防疫措施而难以购买生活用品，电力短缺也愈加严重。联合国儿童基金会则表示，北韩首次出现小儿麻痹症疫苗短缺现象，接种率急剧下降，但是北中边境仍处于封锁状态而面临困难。此外，由于北韩和中国间的贸易急剧减少，北韩难以筹措原辅材料和生活用品，原辅材料短缺导致工厂停产，使北韩居民的生活变得更加困难。据中国海关总署发布的资料，2019年中国和北韩的贸易总额为27.89019亿美元，但是2020年减少约80.7%。由此可知，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境后，经济陷入严重衰退，面临前所未有的危机。





在此情况下，北韩最近释放出放宽边境封锁措施的信号，其中之一是在3月3日举行的第14届最高人民会议常任委员会第13次全体会议上获得一致通过的《进口物资消毒法》。该法旨在防止新冠病毒通过进口物资流入北韩境内，如果违反相关程序、方法和秩序，将予以严厉处罚。有观点认为，北韩此举意在准备放宽因疫情封锁的部分边境，恢复进口等对外贸易，但是对人员交往持慎重立场，因此短期内仍将限制外国人入境等人员往来，但有可能逐渐扩大物资交流。





会议还批准了“东海岸地区国土建设总规划”。北韩虽然没有公开其具体内容，但是该规划是对聚集北韩旅游胜地的东部海岸地区的综合开发计划，因此或将包括开发旅游景点的内容。专门经营赴北韩旅游业务的高丽旅行社因北韩取消平壤国际马拉松大赛而处于停业状态，但是最近推出7月赴北韩旅行商品等，开始招揽外国游客，因此部分专家预测北韩或将于7月解除边境封锁措施。在北韩为防新冠病毒流入境内而封锁边境的情况下，高丽旅行社通过其网站接连推出赴北韩旅行商品，其中包括7月赴北韩度假旅游的旅行商品和在7月27日北韩战胜纪念日之际赴北韩旅行的商品。以目前的情况来看，7月赴北韩旅游尚不知能否顺利成行，但是高丽旅行社接连推出旅行商品，意味着北韩格外关心旅游产业，并试图以此赚取外汇，缓解经济困难。北韩在遭受国际社会严厉制裁的情况下，旅游业可说是能够合法赚取外汇的唯一窗口，因此虽然新冠疫情尚未得到平息，但是北韩为重新招揽外国游客进行准备，高丽旅行社也在持续开发和宣传赴北韩旅行商品。





当地时间3月2日，世界卫生组织主导的“新冠疫苗保障机制”发布阿斯利康疫苗分配方案，表示计划到今年5月向北韩提供170.4万剂疫苗，因此北韩是否会为获得疫苗开放部分边境也引人关注。到今年5月，北韩能获得的是170.4万剂阿斯利康疫苗。因为该疫苗需注射两次，只够北韩总人口的3%、85.2万人接种，因此如果北韩接获疫苗，党政军高层干部和国家安全保卫部等负责维护北韩体制安全的官员很可能优先接种疫苗。一般来说，为形成群体免疫，至少要有70%以上的北韩居民接种疫苗，因此北韩暂不会全面解除边境封锁措施。





最近，中国陕西省铜川市人民政府通过其官网发布北韩内阁化学工业省原油社社长慎永男访问铜川市的消息。慎永男为北韩亚克力漆技术自立作出极大贡献，因此北韩劳动党机关报《劳动新闻》曾发文介绍其业绩，并称他为爱国者。由于慎永男在北韩尚未解除边境封锁的情况下访问中国，外界认为北韩和中国有可能以此为契机重启双边贸易。慎永男社长率领的北韩代表团访问铜川市人民政府，并对建材生产线项目进行考察。慎永男社长一行参观了铜川水泥公司、西北耐火材料厂和陕西大鹏陶瓷公司。北韩在推进新经济发展5年计划的过程中需要大量的建设材料，因此北韩试图与铜川市加强合作，确保所需的工业材料。此外，北韩有可能通过多种渠道要求中国提供各种原辅材料和相关技术，并将在对进口物资进行彻底消毒的情况下逐渐扩大原辅材料和生活用品进口。





北韩上月任命前贸易相、经济专家李龙南为驻华大使也被视为为重启双边经济合作铺路之举。





目前，北韩的经济状况极为严峻。北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境后，北韩和中国间的贸易剧减80%。专家认为，北韩不会在短期内重启人员交流，但是有必要逐渐扩大进出口贸易。值得一提的是，连接中国丹东和北韩新义州的新鸭绿江大桥建设工程长时间处于停工状态，但是最近为开通做好准备。如果新鸭绿江大桥正式开通，北韩和中国间的贸易有可能恢复活络，北韩的经济状况将得到相当程度的缓解。尽管如此，北韩经济仍将受到国际制裁的制约，因此北韩为摆脱经济困难，必须在无核化问题上采取积极态度，并在或将重启的美北无核化协商中表现出最大的诚意。





由于北韩有望放宽边境封锁措施，迄今中断的南北韩对话和美北对话能否得到重启也引人关注。如果北韩积极展开对外活动，韩半岛及东北亚局势或许会发生前所未有的重大变化。