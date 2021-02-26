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香港《南华早报》最近发布全世界票价最低的地铁、最拥挤的地铁、最早或最危险的地铁等不同主题的地铁站介绍。车站数最多的是美国纽约地铁，总长最长的是韩国首尔地铁，票价最低的是北韩平壤地铁。那么，平壤地铁的概况如何呢？





平壤地铁比首尔地铁早一年开通。1973年9月平壤地铁首条线路千里马线正式投入运营，1978年第二条线路革新线开通运营，1987年第三条线路万景台线竣工。平壤地铁系统总长约34公里，为首尔地铁的十分之一水平。平壤地铁主要由2条线路构成，共设有17个车站。其中，革新线的光明站在金日成主席逝世后被关闭停运。光明站附近有安置金日成、金正日遗体的锦绣山太阳宫。目前，平壤地铁运营16个车站，地铁列车通常牵引3至5节车厢，上下班高峰时间的行车间隔为5分钟，其他时间为15至30分钟。21世纪以前，平壤地铁票价为2北韩圆，但是后来涨至5北韩圆。2012年，平壤地铁引入交通卡，一次可充值5000北韩圆。这样，不必每次购票进站，只要刷卡就能跟韩国一样通过检票口乘坐地铁。此外，平壤地铁站的站名大都和北韩革命历史有关，如统一站、光复站、凯旋站、战友站等。光复站位于金日成主席故居——万景台区域，凯旋站是金日成主席发表凯旋讲话的地方，战友站位于战胜纪念馆附近。如此这般，平壤地铁站的站名大都具有与北韩革命历史相关的象征性意义。





为乘坐平壤地铁，首先要到车站售票处购票后通过检票口进入车站乘自动扶梯下到地下站台。自动扶梯让人联想起长而陡峭的登山铁路。首尔地铁的站台大都位于地下10至30米处，但是平壤地铁的站台位于地下100米至150米处，其深度等同于从公寓楼的40层下到1层。所有车站都要乘倾斜度为40度的自动扶梯下行5分多钟才能抵达站台。平壤地铁的末班车晚上10点30分发车，但是自动扶梯却在此之前停运，因此赶末班车的人不得不以飞快的速度跑下去。北韩的地铁是交通工具，但是战争爆发时可作为防空洞使用，正因为如此，站台位于地下100至150米处，且地铁站只设有1个出入口。特别值得一提的是，站台入口处设有一道80吨重的轧制钢门，以在非常时期防止污染空气流入。此外，每条隧道都以150米的间隔挖掘与反方向相通的隧道，并设置双重或三重钢门，以备战时作为防护罩使用。总之，北韩的地铁车站具有战时掩蔽所的功能。去过平壤的人可能看到地铁站的里里外外有很多身穿军服的人，在平壤地铁站执勤是北韩认定的服兵役的一种方式，这些军人的主要职责是保卫防空设施。





平壤地铁的每个车站都装潢得美轮美奂，因此北韩居民将其称为“地下宫殿”，而对外国游客来说是具有特色的旅游景点。全球旅游规划和预订平台“猫途鹰”称，在北韩许多旅游景点中，平壤地铁是得分最高的旅游热点。北韩居民能在地铁站看到不同于地面上的华丽景观，因为平壤的地铁站用大理石拱形天井、富丽堂皇的枝形吊灯、80米长的镶嵌壁画和各种照明灯等装饰得非常华丽，让人联想起美丽的宫殿。但是平壤地铁站里的这些壁画大都是宣传金日成主席抗日武装斗争等用于教育北韩居民和学生北韩革命历史的作品，并以此向外国游客炫耀北韩革命业绩及其体制的优越性，因此平壤的地铁站可说是向北韩居民和学生反复灌输北韩主体思想和学习领导人光辉业绩的空间。以凯旋站为例，用青铜制作金日成主席凯旋归来的作品，并配合艺术照明灯具，给人以进入艺术工作室的感觉。总之，平壤的地铁站都像地下宫殿般装潢得非常华丽。





平壤地铁在1973年通车时采用中国生产的动力机车，2000年开始使用德国制造的新型车厢，2016年1月开始运行以其自身技术制造的新型地铁列车。北韩自主制造的新型列车具备电视显示屏和塑料座椅等先进的设施。此外，以其自身技术生产的最新型地铁列车投入运行后，北韩的地铁文化也发生了相当的变化。2016年北韩召开劳动党第7次代表大会，将科技创新作为推进经济强国建设的手段，并作为其成果投入运行以自身技术生产的新型地铁列车。但是以北韩的经济能力难以进行大量生产，因此新型列车尚未能全面替代旧型列车。不论如何，新型列车能自动开闭车门，且车厢内设有电子显示屏，可让乘客看到自己乘坐的列车驶向哪个车站。此外，设在站台的字幕显示屏持续显示乘客注意事项。特别值得一提的是，在旧型车厢里设有礼遇劳力英雄、共和国英雄、残疾退役军人等的座位，但是在新型车厢里还设置了老弱病残座和孕妇专座。如此这般，北韩也在努力营造先进社会地铁文化。





北韩对地铁站的投资也不吝啬。2019年重建凯旋站和统一站，2020年装修胜利站和战友站。与此同时，北韩通过多种渠道向国内外宣传平壤地铁。以重新装修的地铁站为例，在自动扶梯左侧设置LED显示屏，天井天花板上挂着韩半岛旗。站台和铁轨间没有安装屏蔽门，能够看到新颖洗练的列车外观。此外，2019年后重新装修的平壤地铁站里还出现了小卖部，这可以说反映了地铁乘客的需求，同时与北韩当局向工厂和企业所赋予自主权不无关系。也就是说，北韩当局允许工厂和企业所通过地铁站小卖部出售其开发生产的产品，以提高收益和产品宣传效果。重新装修的地铁站变得更加明亮、干净、便利，且挂在墙上的不都是社会主义体制宣传画，还有静物画等自然风景艺术作品，给人以身在地下美术馆的感觉。因此，很多北韩居民将平壤地铁站称为地下博物馆、地下美术馆。





近来，北韩媒体大肆宣传平壤地铁，并强调“地下平壤”变得年轻美观、先进舒适。不论如何，平壤地铁已然成为平壤市民不可或缺的重要交通工具和北韩当局对外宣传的亮点之一。