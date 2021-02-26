首尔外国人之家-延南世界村中心

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(首尔市延南世界村中心长)





地球村时代，整个世界都是个大家庭，在哪里生活成为每个人的选择。作为外国人在首尔生活时，您能得到当地政府的哪些关照呢？本期节目有请由首尔市政府和麻浦区政府共同主管的延南世界村中心负责人刘岩，为我们介绍一下2021年首尔市是怎样关怀域内外国人生活的。









南：中心长，您好！

刘：《韩国万象》的听众朋友们，大家好, 我是刘岩。

南：还是请您简单介绍一下你们中心的情况吧

刘：延南世界村中心是首尔市政府和麻浦区政府共同主管运营的政府机构，主要为生活在首尔的外国人提供各种服务。









南：近来中心都有哪些新的动作啊？能具体介绍一下吗？

刘：首先韩国语讲师的招聘和新学员募集方面，今年招聘了11名讲师。从2月15日开始已经有200多名外国人新学员登录。因为人数太多，本来原计划募集时间到2月26日，结果提前一周不得不关闭了申请的链接。

我们中心和外部单位的项目合作，主要是一些针对外国人的韩国文化体验活动、在韩就业创业指导、生活安全保障教育等。比如，入职准备教育、资格证教育、跆拳道课程、心理商谈、生活安全指导等等，为了保证教学质量和专业性，我们尽可能和一些学院或专业机构联合进行，目前正在策划具体的实施计划。

关于防疫的工作，今年主要通过各种网络渠道和外国人沟通，比如我们每个中心都建立了自己的会员群，随时发送疫情注意事项，防疫政策消息等，通过连接各种协会、学校、团体的负责人，建立各种方式，第一时间、快速地将信息发送出去，而且我们要求这些信息要具体落实到每个人，现在团体的每个负责人也非常配合，努力保证每个团体的每个人都能收到。









南：怎样报名？有什么要求或者限制吗？比如国籍……

刘：进入我们中心的网站，点击“2021延南世界村中心第一学期免费韩国语线上教育”的链接

https://forms.gle/LSKppsQJ2vrheLqY8，进入我们的首页，点击韩语教育说明的画面，直接就进入报名的链接，也可以在新闻或者教育栏目查看关于课程表和全年课程的信息。报名没有国籍的限制，要求本人一定是居住在韩国，旅游签证除外。申请合格后出勤达到80%以上可以拿到结业证。（图片来自嘉宾）