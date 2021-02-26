福岛核电站事故10周年 韩全力确保核电安全

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灾难性的日本福岛核电站事故发生10周年，韩国对核电站安全的关注度重新上升。分析指出，虽然韩国是从未发生过大型核电站事故的安全国家，但这类事故一旦发生，便会导致巨大灾难，各方更应尽力确保核电站安全。





2011年3月11月发生的东日本大地震引发了海啸，导致福岛核电站出现泄漏情况。地震和海啸导致1.6万人死亡、2500余人失踪，12万余栋建筑物被完全摧毁，28万余栋建筑物被部分摧毁。核电站事故引发了更大的灾难。地震导致输电塔倒塌，对反应堆进行冷却的紧急发电机又因海水灌入而停止运转，造成反应堆堆芯熔化。地震发生后的第二天，反应堆所在建筑物发生氢气爆炸，导致大规模辐射性物质泄漏，附近地区由此成为人类无法居住的废弃之地，农作物、水产品等也因核污染而无法食用。





目前，福岛核事故面临的最大后续问题是污水处理。截至明年底，核污水储存罐将达到137万吨的上限，日本正考虑将污水排入海洋的方案，引发了日本国内和韩国等周边国家的担忧。





核电站事故会引起连续性的灾害，可以说是灾难的起点。福岛核电站事故发生至今已有10年，但是灾难仍在发生。目前，每天仍有4000人在进行善后处理工作，投入的费用也由原本预计的11万亿日元增至21万亿日元，预计今后还将继续上升。福岛核电站事故在全球范围内引起了人们对核电站的警惕，带动脱核电和新能源及可再生能源潮流。





基于核电是低价清洁能源的看法，韩国一直以来致力于发展核电技术，不仅实现了技术独立，还成功出口。以2019年为准，韩国核电发电量为16.0184万亿瓦时（GWh），占到总发电量的29%，仅次于煤炭发电。即使从长期来看将逐步减少核电发电，当前也不得不依赖核电，为此，亟需从政策和技术两方面提高核电安全。





韩国位于地壳板块内部，较少发生地震，但并不意味着核电站完全安全。福岛核电站事故发生后，韩国政府对国内正在使用的核电站实施了综合安全检查，共发现56项需改善事项，目前已完成54项。最具代表性的是安装“地震自动停运设备”。此外，政府还强化了地基，确保核电站可应对超过设计标准的地震或海啸，防漏水设施也得到了完善。韩国水力原子力方面表示，将继续努力提高国内核电站的安全性和可靠性。