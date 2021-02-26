韩政府探讨发行“新冠疫苗护照”

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韩国政府9日就全球多国推进发行的“新冠疫苗护照”表示，将在综合考虑各方面因素后慎重做出决定。新冠疫苗护照是指国际通用的新冠疫苗接种证明。目前世界各地正在加快接种疫苗。





韩国中央防疫对策本部流行病学调查分析团长李尚源（音译）9日在线上例行记者会上回答新冠疫苗护照相关问题时表示，政府目前正在对此进行探讨，将结合科学依据和全球趋势决定有关政策。本月2日，中央事故处理本部也曾表示正从政府层面上探讨发行新冠疫苗护照。中央事故处理本部表示，有必要展开工作层面的讨论。





关于新冠疫苗护照的讨论旨在缓解新冠疫情导致的人员交流受阻问题。目前，旅游产业实际上已陷入倒闭情况，人员流动受阻使全球贸易大幅萎缩。根据韩国旅游发展局的数据，去年4-12月每月平均接待外籍游客9722人次，仅为新冠疫情大流行前去年1月的1%。





中国已发行类似新冠疫苗护照的证件。本月8日，中国外交部表示，中国版新冠疫苗护照“国际旅行健康证明”微信小程序正式上线。该证明被称为“国际版防疫健康码”，可展示持有人的新冠疫苗接种履历和核酸检测、血清抗体检测结果。疫苗接种履历还提供疫苗生产商、疫苗种类和接种日期等信息。该健康码为加密二维码，除数字版外，还可打印。中国外交部长王毅此前曾表示，愿意与其他国家就疫苗接种互认展开讨论。以色列新任驻华大使潘绮瑞表示，乐于成为第一个与中国实现疫苗接种互认的国家。





不过预计希腊将成为首个开放旅游业的国家。旅游业在希腊经济中占比高达20%。希腊旅游部部长塞奥哈里斯9日表示，欢迎已接种疫苗的游客入境。该国将对已接种疫苗、已产生抗体、持有阴性检测结果证明的游客敞开大门，最快有望从5月中旬起接待游客。





西班牙的态度也十分积极。西班牙工业贸易旅游大臣马罗托10日表示，该国正进行准备工作，争取以马德里国际旅游博览会为契机实现新冠疫苗护照的使用。荷兰也表示将面向已接种疫苗或检测结果为阴性的人群发行智能手机版新冠疫苗护照。虽然欧盟的27个成员国一致认为有必要建立疫苗接种证明体系，但尚未就具体方案达成一致。





与此同时，世卫组织对新冠疫苗护照表达了反对意见。世卫组织表示，目前疫苗接种在全球尚不充分，也未做到公平接种。