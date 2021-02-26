韩美防卫费分担谈判达成一致

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韩美两国在第11次《防卫费分担特别协定》谈判中达成原则性一致。韩国外交部在7日发布的新闻资料中公布了这一消息，并表示双方将在结束内部报告流程后进行对外发表和草签工作。





韩美防卫费分担谈判在拜登政府成立46天后达成一致。此前，由于美国前总统特朗普过高的上调要求，防卫费分担谈判曾一度成为韩美同盟的绊脚石。





外交部强调，将尽快签署协定以消除持续1年多的协定空白期，韩美同盟是韩半岛和东北亚和平与繁荣的核心轴，将继续为加强韩美同盟和联合防卫态势作贡献。





美国国务院也在声明中表示，两国在防卫费分担谈判中达成了原则性一致。声明指出，韩方的分担额进行了“有意义的上调”，展现出拜登政府推动民主性同盟和现代化的承诺。





根据协议内容，韩方今年的分担费用上调13.9%至1.1833万亿韩元，2022年起将根据韩国前一年度的国防费增幅进行上调。协定有效期至2025年，稳定性得到大幅提高。





韩美防卫费分担谈判韩方代表郑恩甫5日起在美国华盛顿与美国国务院防卫费分担谈判代表唐娜•韦尔顿进行了第9轮谈判，并最终达成协议。这也是两国继去年3月洛杉矶谈判后时隔1年再次举行面对面谈判。第8轮谈判于2月5日以视频方式举行。在洛杉矶谈判上，两国曾就2020年分担额上调13%的方案暂时达成协议，不过该方案被要求上调5倍的特朗普拒绝，导致谈判拖延整整一年。





预计谈判结果的正式发布和协定签署工作将在17日进行，以配合美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀的访韩日程。协定将在国会批准后正式生效。





特朗普将防卫费分担问题视作交易而非同盟关系，他曾表示韩国国安搭美国的便车。特朗普还对欧洲、日本等全球各地的同盟国提出了毫无可行性的分担费上调要求，无视各地美军实际上是在保护美国的利益。不过随着拜登政府提出“美国回来了”的口号，重返重视同盟和多边主义的路线，防卫费分担谈判也取得了迅速进展并达成协议。韩美同盟由此迎来了新转机，预计今后还将出现更多积极的变化。