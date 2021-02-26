摇滚乐队BUZZ发行全新EP《遗失的时间》回归

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摇滚乐队BUZZ 10日发行全新专辑回归歌坛。

新专辑《遗失的时间》是BUZZ发行的第3张EP。主打歌为《Analogue》。BUZZ成员参与了专辑所有歌曲的词曲创作，由知名音乐制作人李尚俊、车吉完负责专辑制作。

BUZZ以充满哲学思考的主打歌《Analogue》为中心，将整张专辑所要传递的信息娓娓道来。除主打歌外，新专辑还收录了展现BUZZ特有感性美丽的摇滚抒情歌曲《因为是你》、歌颂如灯塔般无私的爱情的《Lighthouse》、充满希望的动感歌曲《雨》、歌词温暖旋律欢快的《安慰》、鲜明的Distortion效果器作为伴奏的《明天》等新歌，展现了BUZZ多方面的音乐表现力。

主打歌《Analogue》如歌名所示是一首“返璞归真”的歌曲。歌曲旋律极具BUZZ独有的乐队特色，让人一听便知是BUZZ的音乐，歌词内容则是反讽当下人们沉迷的数字时代，以召唤“传统”的感性。

主打歌《Analogue》的MV内容也贴合主题，其中一个场面是天真的孩子看着因为沉迷于智能手机而忽略日常的人们，让人们从中得以反思。MV中结合了一些科幻元素，吸引了大众目光。

BUZZ经纪公司介绍新专辑称：“这张专辑的概念为由于不安、缺失感而引发的厌世主义的晦暗之光。在全世界都陷入混沌却也同时克服困难的当下，希望能得到大众的共鸣，同时送上一份安慰。”