尹钟信开学季感性献唱新作《毕业眼泪》

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尹钟信全新单曲《毕业眼泪》10日发行。

《毕业眼泪》是音乐人NC发起的“FEVER MUSIC 2021 Fly High”音乐企划中的一首歌曲，歌曲传递出“从疲惫的日常毕业、为新的出发加油”的信息。歌曲由尹钟信作词、作曲，融合了1960、70年代的复古旋律以及柔和的古典旋律，是一首纯正的复古风格的音乐。歌词内容表达的是毕业典礼上的心情，是每一位有过类似经历的人都能产生共鸣。

尹钟信表示：“一直以来就想创作一首和毕业、入学有关的歌曲。每年2、3月也是大家带着全新的心情开始生活的时候，希望这首《毕业眼泪》能够让大家找到那颗青涩却坚定的初心。”

新歌《毕业眼泪》的MV由演员金赛纶和金永大主演，成为关注的焦点。两位年轻的演员配合歌曲，营造出满满的感性氛围。

坚持每月推出一首单曲的尹钟信，今年将“月刊尹钟信”改为“Repair”形式，即为曾经发行的歌曲重新编曲后每月发行一首。1月和2月分别发行了由郑俊日演唱的《做得很好》和竹内美宥演唱的《不知为何感觉不可以那样》。