IU新专辑《LILAC》曲目表公开 合作歌手名单超华丽





备受期待的IU全新正规专辑日前公布了收录歌曲曲目表。

IU本月10日在自己的社交媒体账号中晒出了即将发行的第5张正规专辑《LILAC》的曲目表，正式开启回归倒计时。

根据IU晒出的照片得知，新专辑有两首主打歌，分别为同名主打歌《LILAC》及《Coin》，除此之外还有《Flu》《春天你好春天》《孩子和我的大海》等共10首歌曲。《LILAC》的创作者林秀浩、Dr.JO、N!ko等均为首次和IU合作，在保证歌曲的完成度的同时，也预示着将会为歌迷带来全新的音乐体验。另一首主打歌《Coin》则是由曾写出多首人气歌曲的知名音乐人Poptime和Kako操刀制作，也让歌迷无比期待。

除此之外，曲目表中其他歌曲也出现了很多大众熟悉的名字，如国民歌手NAUL、KAMU（乐童音乐家）李灿赫、DEAN、WOOGIE等，另外，朴宇尚、林锦飞、SUMIN等知名作曲家也参与了专辑制作，将为IU打造出风格不同的音乐。

IU每一次的回归均力图为歌迷带来全新风格的音乐，提前公开的曲目表也让歌迷的期待感再度升级。新专辑将于25日发行。