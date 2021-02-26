ONF登英国杂志封面 彰显海外人气

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ONF成为英国杂志《FAULT》3月号封面人物，显示出强大的海外人气。

公开的杂志封面中，ONF成员以充满未来感的少年形象亮相，展现ONF特有的魅力。成员帅气、青春的面庞加上冷峻的眼神，为整个画面营造出具有活力和力量感的氛围。

在杂志的专访中ONF也谈到了刚刚发行的新专辑《ONF：MY NAME》，同时也讲述了出道以来的音乐历程，以及今后的音乐抱负。

ONF新专辑发行以来，在多个海外音乐榜单中均取得了十分不错的成绩。主打歌《Beautiful Beautiful》曾登顶美国iTunes“Top K-Pop歌曲榜”，首张正规专辑《ONF：MY NAME》也在进入了7个iTunes“All专辑榜”和12个iTunes“K-Pop专辑榜”的前十位，并成为其中4个榜单的冠军。

在国内，ONF的新专辑也曾成为专辑销量冠军，并创造了全新的销售记录，同时也凭新专辑拿下出道以来的第一个打歌冠军，不断更新自己的最好音乐成绩。