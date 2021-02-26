冬季过后各种衣服该如何收存

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冬去春来，天气渐渐回暖，又到了要把厚厚的棉衣和各种毛呢衣服收起来的时间了。众所周知，冬季的衣服是最占地方，也是最不好打理的，如何巧妙地把各种衣服都收拾的头头是道，可是一门学问。

收拾冬衣看似麻烦， 但其实总结起来也不难，只要抓住窍门就可以：包括洗净、晒干、入柜。但是不同质料的衣服在方法上是有区别的。

首先是棉衣：在收存前最好洗干净，因为不洗干净棉衣上面的污物和油垢，吸潮后易发霉。就是洗好的棉衣，到了雨季，遇上好天气，也应放在阳光下晒几次，以免发霉。

另外，毛线衣物：毛线衣物易遭虫蛀，所以要及时收存起来。收存前洗涤时可先用温水浸透，再放入洗衣粉低温淡溶液中浸泡１０－１５分钟，然后轻揉，不可搓洗。冲洗干净后，放在桌上用力压干（不能拧绞干），然后挂在通风阴凉处晾干。

再说说呢料衣服：可用“干洗”法，即先晒一晒，拍去上面的尘土，将合适的清洗剂均匀地喷洒在呢料衣服上，然后用毛巾擦一遍。有油污的地方可用布蘸擦拭，晾在通风阴凉处让清洗剂挥发掉，再铺上一层湿布，用熨斗烫平，即可收存。

化纤衣服：不可用力搓或刷，以免起球；也不要用热水烫洗，以免收缩起皱。洗好后一定要用清水投净，在通风阴凉处晾干。

洗净晒干的冬衣要分类收存。毛料衣服可放些用白纸包好的樟脑丸，但素色丝绸和化纤织物切不可同樟脑丸放在一起，以免损坏衣物。





（文中窍门来自薛*听友）