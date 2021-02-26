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自6.25韩国战争后，南北韩一直处于分裂状态。在70年的岁月里，北韩废除汉字，加之南北韩生活环境的不同以及政治、意识形态的差异，虽然都说韩国语，但在词汇、语调、外来语等方面有了明显的区别。一般来讲，韩国语的语调比较高、比较柔和。相对的，北韩朝鲜语的语调较低又强硬。不过南北韩语言的字母排列顺序、语法以及基本词汇大致相同，所以说基本上南北韩人在沟通方面没有什么问题。





关于南北韩语言的差异，首先，韩国语的语调比较高、柔和，相对的，朝鲜语的语调较低又强硬。词汇方面，北韩依然使用“首领”、“北韩式社会主义”、“红旗精神”等韩国已不再使用或让韩国人感到陌生的词语。北韩尽可能不使用外来语，且将外来语都改成朝鲜语，比如汉堡叫“夹肉包”、Smart Phone叫作“智能型手电话”。如果说韩国通常直接使用英语等西方国家的外来语，北韩则较多使用俄罗斯语。另外，北韩一般不使用难以理解的汉字或中国式汉字词，汉字词大都改成北韩语言，以此展现朝鲜语的优越性。但是北韩并非完全排斥外来语，北韩的语言中也有一些中国和俄罗斯的语言，由于韩国语中有很多英语和日本的外来语，对此，脱离北韩的人士在定居韩国的过程中会遭遇诸多困难。据说，脱北者在韩国攻读经济学时，因为专用词汇和北韩大不相同，教授也大都使用英语词汇，所以在学习方面感到困难。





统一部的问卷调查结果也显示，4成以上的脱北者表示在沟通时因听不懂外来语而感到困难。据说，目前南北韩使用的日常用语中，约30%不同，专用词汇等术语有64%不同，所以南北韩为了消除日趋严重的语言障碍，从2005年起共同编撰《民族语大辞典》，为此，韩国政府曾拨款220亿韩元。可遗憾的是，该词典迄今未能发行，因为编撰工作因“天安号”沉没事件等原因导致南北韩关系陷入僵局而时断时续，自2015年末起还处于停滞状态。据悉，迄今南北韩共同编撰工作取得了81%的进展。如果这本词典得以完成，将对消除南北韩语言差异、恢复韩民族同一性等方面作出巨大贡献。