ROSÉ首张个人专辑《R》Spotify流媒体次数创韩歌手新高

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BLACKPINK成员ROSÉ发布的首张个人专辑在全球最大的流媒体音乐服务平台Spotify取得了耀眼的佳绩。





据YG娱乐消息，13日（美国时间），ROSÉ首张个人专辑《R》的主打曲《On The Ground》在Spotify50强排行榜上排名第8位，《Gone》则名列第11位，24小时流媒体数分别达326万与294万，创韩国Solo歌手新高，充分证实其全球影响力。





不仅如此，ROSÉ首张个人专辑的音源于12日一经公开便登顶51个国家与地区iTunes全球歌曲榜。主打曲《On The Ground》MV在公开当天成为播放次数最多的视频，仅24小时播放量达3900万次。

主打曲《On The Ground》是一首ROSÉ亲自作词的英文歌曲，描写了歌手的心境，虽然一直只想高飞，可重要的价值还是在心中。ROSÉ通过细腻又强而有力的歌喉与原声吉他的伴奏、紧张的旋律、神秘氛围的乐器编曲等给歌迷们送去前所未有的新鲜快感。





另外，ROSÉ将于美国时间16日出演美国NBC的人气脱口秀《吉米今夜秀》，开韩国Solo女歌手先河。