让旅游“畅通无阻”——韩国“Amuse Travel”公司

ⓒ amuse travel

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Amuse Travel”公司，他们为残疾人和行动不便的人量身定制旅游套餐。让我们与公司首席执行官吴希延（音译：오서연）先生一道聊一聊他们公司。





吴希延先生一直希望做一些对社会有意义的事情。在上班期间，他一直从事志愿活动，但是他认为这还不够。他向一位一起从事志愿者工作的朋友提出了想法，决定为社会弱势群体打造一家旅行社。他的公司追求无障碍旅行，消除身体上的障碍，让残疾人以及行动不便的人可以不受任何限制地自由旅行。两年来，吴先生花费了1亿韩元与残疾人一起进行了80多次旅行，开发了任何人都可以享受的旅行套餐。





残疾人和行动不便的人往往很难使用普通旅行套餐，幼儿和孕妇也是一样。对于普通人而言，斜坡、道路颠簸和不平坦的地面并不是大问题，但它们却构成了弱势群体的主要障碍。韩国“Amuse Travel”公司为这样的人群提供专业的旅游套餐。例如，对于有视觉障碍的游客，我们提供了闻、听或触摸等特定设施的服务，而手语翻译则一直伴随有听力障碍的人，向他们提供正确的旅行信息。对于有发育障碍的人，公司还提供针对特定需求的旅行服务。





除了开发和提供旅游套餐外，韩国“Amuse Travel”公司还为那些旅行困难的人收集了有关道路和旅游设施的数据。旅行向导在进行现场检查或与游客一起旅行时收集数据，韩国“Amuse Travel”公司已为弱势群体获得了约10万条移动信息。当然，公司会将数据用于自己的旅行套餐，通过这些数据，他们还致力于为扩大无障碍旅行所需的基础设施作出贡献。实际上，地方政府对这些数据表现出了极大的兴趣。韩国政府从2015年开始实施一项旅游景点设施改造项目，目的是让行动不便的人也能够享受旅行。正是有了政府的支持，韩国“Amuse Travel”公司等初创公司能够提供实用的旅游计划，那些以前不愿出门的人正在勇敢地尝试出门旅行。





新冠疫情给旅游业带来了沉重打击，韩国“Amuse Travel”公司也不例外，但是公司专注于为老年人、残障人士及其家庭成员提供服务。疫情限制了户外活动，许多人在精神上遭受痛苦，韩国“Amuse Travel”公司发现残障人士和老年人的家庭成员在心理上也非常无助，因此组织了一项名为“护理旅行”的新服务。去年，这项服务引起了用户的积极反响，公司实现了与前几年相似的销售额。也就是说，韩国“Amuse Travel”公司与受到疫情影响的人们一起克服了危机。现在，韩国“Amuse Travel”公司梦想着再一次实现飞跃。





许多身体残障人士几乎不敢旅行，韩国“Amuse Travel”公司希望人们不会因为身体上的限制而放弃旅行。公司正在努力打造一个新的世界，让每个人都可以共享旅行的意义和乐趣。





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