“后疫情时代”美中经济战略

ⓒ Getty Images Bank

美国国会通过了一项1.9万亿美元的刺激计划，而中国则于近日召开了年度最大政治会议——“两会”，两会指的是中国两个主要政治组织——全国人民代表大会和中国人民政治协商会议。前者是中国的主要立法机关，后者是中国的最高政治协商机构。每年，国际社会都会关注中国的这一重大的政治事件，因为它决定中国的总体政策方向。今年的政治活动更加引起了人们的特别关注，因为在新冠疫情期间，中国是世界上唯一一个在2020年实现正增长的主要经济体。

今天，我们邀请到了美中经济产业研究所所长赵容灿（音译，조용찬）先生，与他共同聊一聊“后疫情时代”美国和中国的经济战略以及韩国的应对措施。





今年，中国的目标是经济增长率超过6％，与全球主要预测机构8％的预期值相比，这一预期相对保守。中国设定的增长目标低于预期的原因有4个：首先，如果中国未能执行同美国的第一阶段贸易协定，美国可能会对中国产品征收报复性关税；第二，如果中国政府设定了高增长目标，那么地方政府往往会设定更高的目标，并采用以大规模投资为主要手段的增长战略，这可能会产生一些副作用，例如通货膨胀、房地产泡沫、巨额债务、财务风险以及虚假统计等；第三，中国在过去几年提出了高GDP增长目标，以创造更多的就业机会，但是现在不必这样做了，因为中国的劳动力人口将从2019年的8.96亿人减少到2050年的7亿人；最后，在增长方面，“后疫情时代”各国将更多地关注质量而不是数量。





中国国务院总理李克强在发布政府工作报告时，高度重视稳定增长。2021年是中国共产党成立100周年，中国国家主席习近平可能会在2022年开始第三任期，在这个政治上至关重要的时期，中国将可持续经济增长目标放在首位。实际上，中国将今年的财政赤字占GDP的比例设定在3.2％左右，比去年的3.6％降低了0.4个百分点，这显然是为了以稳定的方式管理新冠疫情之后的经济。值得注意的是，中国在最近的两会期间并没有刺激美国。





在最近的中国两会期间，中国谈到了其五年经济发展规划，也是第十四个五年规划以及2035年远景目标，该计划呼吁刺激国内需求。中国还宣布了一项政策，旨在实现技术的自力更生，研发投入年均增加7％以上。但是，中国完全没有提到出口、进口或汇率的目标，更不用说与美国的贸易问题了。显然，中国不想刺激美国。早在2015年，中国宣布了一项名为“中国制造2025”的国家战略计划，该计划旨在到2025年使中国成为全球制造业最强国。但美国和欧洲国家认为，该计划旨在通过政府补贴来保护中国公司，并指责中国违反了其对世界贸易组织的承诺。市场普通认为，这次中国将重点放在科学技术上，而不是制造业，以摆脱西方国家的牵制。





尽管如此，中国似乎仍在积极准备与美国争夺全球霸权。在两会期间，中国再次表示将致力于培养与半导体和电池相关的下一代核心技术。为了增强制造业的竞争力，中国决定为包括新能源汽车行业在内的8个行业提供广泛的支持。中国还公布了一项计划，重点向包括人工智能和生物技术在内的7个高科技领域进行投资。美国正向其同盟国施加压力，要求将中国排除在未来工业的全球供应链之外,但中国试图通过技术发展让美国的这种牵制无法奏效并对相关产业施加更大的影响力。在此情况下，美国开始执行大规模的经济刺激措施。





这项1.9万亿美元的经济刺激计划包括向符合规定的美国民众提供每人最多1400美元。高盛预测，美国今年的一揽子援助计划将有助于将其国内生产总值提高6.6％，并将失业率降低到4.5％。美联储表示，将继续其货币宽松政策至2023年，美国还为推出其他经济刺激计划做准备。自新冠疫情暴发以来已经过去了1年多的时间，美国仍非常积极地促进经济增长。接种疫苗后，美国的新感染率呈下降趋势。一份报告称，刺激方案将促使美国消费者花很多钱在休闲活动、娱乐和外出就餐方面，有可能形成报复性消费。振兴美国经济预计将推动韩国对美国的出口实现大幅增长。





在国内，美国采取了财政刺激措施以振兴经济。而在国外，美国正在扩大由美国、日本、印度和澳大利亚组成的“四方安全对话”的作用。4个国家的领导人于3月12日举行了首次峰会。美国总统拜登预计将通过“四方安全对话”来实现他的愿景，以实现遏制中国的计划。





过去一年，美中两国之间的冲突并没有加剧，因为两国一直在忙于应对疫情。但是在“后疫情时代”，美中两国将可能继续在7个领域激烈竞争，包括贸易、技术、人权、金融、传染病、外交和军事。预计两国将在未来2到3年内为争夺霸权展开激烈的竞争。美国正急于结成联盟以对抗中国的技术发展，并提出了由10个主要国家组成的新D-10集团的构想。中国方面将从2022年北京冬奥会开始全面推广数字人民币，这可能撼动目前以美元为主要货币的货币体系。中国还可能限制稀土的出口并抛售美国国债。如果美中之间所谓的新冷战加剧，美元坚挺的趋势将持续下去，这将促使外国资本流出新兴经济体，减少投资，并给全球经济增加不确定性因素。





美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀本周将访问日本和韩国。美国高级官员对东北亚国家的访问被解释为美国正在寻求与其盟国组成反华联盟的信号。如果韩国拒绝加入该联盟，则韩美同盟将被削弱，韩国还将在北韩核谈判问题上遭到冷遇。另外，韩国还可能遭受经济打击，例如美国对韩国汽车征收关税。但是，如果韩国不愿对中国表示支持，中国可能会限制向韩国出口稀土材料，或采取一些报复性措施，比如类似于决定在韩部署“萨德”后中国对韩国采取的措施一样。在这种棘手的情况下，韩国政府变得越来越焦虑。





对于韩国而言，重要的是避免与双方交恶。韩国企业必须迅速推出B计划，为最坏的情况做准备。韩国需要为其包括半导体、汽车和显示产品在内的关键行业建立新的供应链。不幸的是，韩国没有明确的国家战略以实现在美中之间的平衡。韩国本土公司也一直在观察未来形势，并对投资、技术合作、研发投资方向、市场开拓和就业的具体计划感到迷茫。韩国政府应迅速建立多层安全框架，并建立与美国和中国的战略沟通渠道。





中国正准备通过其经济计划超越美国，而美国明确表示将阻止这一计划。对于韩国而言，关键是如何避免与两个超级大国之间的冲突。韩国迫切需要制定旨在实现国家利益最大化的长期战略。