金烔完回应与Eric不和 称神话不会解散

ⓒ Shinhwa Company

神话成员Eric（文晸赫）与金烔完传出不和，金烔完15日现身网络直播，亲口表示神话不会解散。





Eric和金烔完14日通过各自社交媒体账号向对方表达了不满，从而引发不和传闻。Eric先指出金烔完不配合神话团队活动，另一方面又讨好粉丝，金烔完则反驳称Eric不理会负责神话团队活动的工作人员，一时成为关注焦点。





15日，金烔完通过网络直播发表了自己的立场，就不和一说他表示：“大家想想看，6位成员都在各自不同的环境下生活，而在一起23年，即使是夫妻也会有拌嘴的时候，这（成员间产生矛盾）也是正常的。”金烔完回应神话是否会因此而解散时表示：“神话解散一说绝不存在。即使是因为造谣的人怒火中烧，也会死死坚持，走着瞧吧，我们无论如何都会一起走下去。对于一些外界的声音，我们会接受，会理解，也会忍耐，我们6个人也正为此而努力。”





神话一直以来被誉为最长寿韩流组合，因此粉丝十分关心此次不和传闻是否会对神话今后的发展造成影响。