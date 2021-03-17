Brave Girls做客节目 坦露《Rollin’》逆袭榜单感受

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2011年出道的女团Brave Girls最近凭借4年前发行的热曲《Rollin’》席卷各大音源榜与音乐节目，书写了一次逆袭神话，一时成为热点话题。





近日，Brave Girls做客MBC调频节目《正午的希望曲》，透露了最近凭借2017年发布的《Rollin’》登顶音源榜与音乐节目的感受，受到了关注。





当天，Brave Girls首先谈及因《Rollin’》重回榜单而发生变化的日常，组合表示，最近因行程忙得日均只睡1、2个小时，最多睡3、4个小时，最近的行程是出道以来最多的。Brave Girls还透露最近在SBS音乐节目《人气歌谣》获得冠军的感受，说：“当初只听说《Rollin’》是冠军候补就激动地潸然泪下，我们还没拿下冠军就已经流泪了，真没想到最后音源累计数激增。因为是真没想到会夺冠，所以也没准备获奖感言。当时太惊慌了，没有致谢的人很多。”对此，DJ金申英表示再给组合一次机会，在节目中再次发表获奖感言。Brave Girls除了感谢经纪公司代表勇敢的兄弟与工作人员外，还向所有的军人致以由衷的谢意。





出道近10年的Brave Girls最近能逆袭榜单、东山再起可以归功于YouTube的一个视频。该视频回顾了Brave Girls《Rollin’》台上台下的反应，其中军人们的热情呼应尤为疯狂，这使得该视频的播放量突然激增，迄今已有近300万人观看了该视频。