



本名：金艺利

职业：演员

出生日期：1984年12月23日

出生地：忠清北道堤川

身高：162cm

学历：韩国艺术综合学校传统艺术院韩国舞专业、艺术史专业

出道：短篇电影《苹果》（2005）





韩艺璃在韩国艺术综合学校就读时受到推荐，开始了表演生涯。2008年凭借《长颈鹿与非洲》获得了Mise-en-scène短篇电影节表演类奖项，开始受到关注。此后，韩艺璃也持续致力于参与拍摄独立电影，并于2010年凭借《白头偕老外传》再次斩获Mise-en-scène短篇电影节表演类奖。





2011年，韩艺璃迎来事业转折，她参与拍摄了电影《南北梦之队》，正式踏足商业电影表演，并凭借亲民的形象和精湛的演技获得大众喜爱。





主要代表作：

·电视剧：

《了解的不多也无妨，是一家人》（2020）

《绿豆花》（2019）

《Switch-改变世界》（2018）

《青春时代1、2》（2016～2017）

《六龙飞天》（2015～2016）

《烟雨的夏天》（2013）

《一号国道》（2010）





·电视剧：

《米纳里》（2021）

《人狼》（2018）

《冠军》（2018）

《桌子》（2017）

《春梦》（2016）

《狩猎》（2016）

《胶片时代的爱情》（2015）

《海雾》（2014）

《群盗：民乱的时代》（2014）

《同窗生》（2013）

《南北梦之队》（2012）





主要获奖经历：

GOLD LIST颁奖典礼 最佳女主角奖（美国，2021）

SBS演技大赏 中篇电视剧类 女子优秀演技奖（2019）

第18届釜山电影评论家协会奖 最佳女演员奖（2017）

第1届新菲林艺术电影节 商业电影类 演员奖（2017）

第12届大韩民国大学电影节 最佳女主角奖（2017）

KBS演技大赏 独幕剧奖（2013）

第9届Mise-en-scène短篇电影节 表演类 评委特别奖（2010）

第7届Mise-en-scène短篇电影节 表演类 评委特别奖（2008）