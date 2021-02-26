《漫话国乐》 爱，开了 / 竹杖芒鞋 / 山有花歌

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到了2月初的立春节气，人们以为生机勃勃的春天就会即将到来，可这时候的天气依然寒气刺骨，有时候反而觉得比严冬还冷。但是只要过了春分，天气就会骤然变暖，春花也开始绽放花朵，让人深深体会到春天终于来了。





“春分到，农事忙”，古时候，到了春分之际，农民们开始下田犁地，从此便进入春耕、春种的繁忙阶段。这时候，农民在繁忙之余还会抽空维修经历了漫长冬季的房子或围墙，妇女们则热衷于采摘田野上开始萌芽的嫩绿的野菜。宋朝的佛僧无门慧开禅师写了一首禅诗：

“春有百花秋有月，

夏有凉风冬有雪，

若无闲事挂心头，

便是人间好时节。”

说的是一年四季，每个季节都有每个季节的美丽，如果没有闲事烦心，没有忧虑缠绕心田，一年四季都是人间最好的时节。说到这里，不知道听众朋友正迎来怎样的春天呢？期待大家的心中也都能绽放出绚丽的花朵。

《爱，开了》 / 乐团光七





在新冠疫情的肆虐下，人们宅在家里已度过一年以上的时间，漫长的宅家生活难免让人心烦意乱、身心疲惫，所以如果疫情结束，旅行便会成为很多人最向往的事情。令人感到鼓舞的是，随着新冠药物的研发与疫苗的接种，令人期待很快就可以去旅行了。





接下来给大家带来的是短歌《竹杖芒鞋》，这首歌的歌词还引用了李白的诗句。竹杖芒鞋指的是竹制的拐杖与以树皮、布料或纸浆编织的鞋子，这比草鞋高级一些，是书生们在晴天出去野游时穿的，相当于现在的休闲鞋。这首歌描述到了春季，只要有拐杖、鞋子以及可以用来喝水的水瓢，就可以去野游了。





这首歌以“竹杖芒鞋单瓢子走进千里江山，瀑布蔚为壮观的这里就是庐山。古人云：飞流直下三千尺，疑是银河落九天，果然不是虚言”为开头，其中“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”这两句取自李白的诗《望庐山瀑布》，意思是水流从三千尺的高处直泻而下，好似璀璨的银河水落自九天。在韩国，这两句还经常用来描述美丽的自然风光。

《竹杖芒鞋》 / 伽倻琴弹唱-朴贵姬





在古代，到了春季，书生出去踏青至少要有一匹小马和一名服侍的佣人。短歌《竹杖芒鞋》则强调一身轻便行装就可以走上旅途，鼓励人们回归自然，享受春日的风光。





古时候，每逢万物复苏的春季，书生们都会向往走出家门，遨游天下。但对于一般老百姓来说，春季是最繁忙的耕种时节。今天给大家带来的最后一首音乐是忠清南道的无形文化遗产《山有花歌》。这首歌是百济时期扶余、公州、论山等地的老百姓到了春季插秧时唱的劳动谣。这首歌以“山有花，山有花呀”为开头而取名《山有花歌》。山有花并不是花名，而是指漫山遍野的花。





民俗音乐的可贵在于留下古籍没有记载的、古代老百姓栩栩如生的人生故事。《山有花歌》也蕴含着古代百济人的苦痛。当百济被新罗与唐朝联军灭亡后，唐朝将百济太子等12000多遗民带到中国，不难想象百济人目睹这一光景一定受到了巨大的冲击，所以从此以后，在1000年以上的岁月里，百济王城所在的扶余、公州等地区每年都举行祭祀仪式，以此缅怀灭亡的百济。

《山有花歌》/朴弘南（音）等人