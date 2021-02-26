联合国人权理事会第46届会议即将通过北韩人权决议案

ⓒ YONHAP News

联合国人权理事会第46届会议当地时间2月22日在瑞士日内瓦开幕。开幕当天，在30多个国家外长出席的高级别会议上就全球人权状况进行讨论时还提及北韩人权问题。





德国外长海科·马斯强调，我们必须对北韩残酷的人权蹂躏行为发出强烈呼声。韩国外交部第二次官崔钟文表达了韩国政府对北韩人权状况的深切关心和忧虑，并敦促北韩尽快解决人道主义层面的离散家属问题。





一直以来，北韩人权问题是联合国人权理事会的主要议题。其前身“联合国人权委员会”从2003年至2005年每年通过北韩人权决议案，2006年取代联合国人权委员会的联合国人权理事会至2020年每年都通过了北韩人权决议案。联合国大会则从2005年开始每年通过北韩人权决议案，对北韩人权状况表示深切忧虑。2013年3月，联合国人权理事会下设北韩人权调查委员会，以一年的时间对北韩人权状况进行调查后呈报联合国人权理事会。之后，联合国在首尔开设联合国人权事务高级专员办事处下属北韩人权实地办事处，就北韩人权状况展开调查和改善活动。





联合国人权理事会本届会议的最大关注点是美国重返理事会。美国在2009年奥巴马政府时期被选为联合国人权理事会理事国，2010年至2018年参加北韩人权决议案共同提案，但是特朗普政府成立后的2018年6月退出联合国人权理事会，并在与北韩进行无核化协商的过程中顾及北韩有可能作出敏感反应而没有提及人权问题。在此情况下，今年1月拜登政府成立，美国时隔3年重返联合国人权理事会，并敦促国际社会积极解决北韩人权问题。美国国务卿安东尼·布林肯在本届联合国人权理事会会议上表示，美国将推进竞选2022年至2024年为期3年的联合国人权理事会理事国，并呼吁成员国给予支持。由于今年有3个理事国任期届满，美国希望能成为其中一个新理事国。此外，布林肯表示人权状况极为恶劣的国家不可成为联合国人权理事会成员国，这像似针对中国的发言。布林肯还强调要在人权理事会会议上持续提及北韩人权问题。特别值得一提的是，在当地时间2月24日举行的高级别视频会议上，布林肯最先提及叙利亚和北韩侵害人权问题，并在会议结束后发布声明，表示有必要对北韩侵害人权的情况进行调查和向对抗暴政的人们提供支援等，表现出今后将为改善北韩人权状况加大施压力度的强烈意志。





拜登政府与特朗普政府不同，对解决北韩人权问题持积极态度。在此情况下，北韩表示国际社会指责北韩人权状况是干涉内政、图谋不轨之举。3月1日，北韩外务省在其官网发文称，北韩绝不侵犯人权，并强调人民是国家和社会的主人。西方国家的指责是荒唐的诡辩，是干涉内政之举。但是北韩外务省没有提及美国，以免对有可能重启的美北无核化协商造成负面影响。





尽管如此，瑞士日内瓦当地时间3月11日，欧盟和美国、日本、英国、澳大利亚等43个国家共同拟定的北韩人权决议案草案被提交到联合国人权理事会。北韩人权决议案草案的内容每年大同小异，这表示北韩的人权状况一直未能得到改善。草案敦促北韩履行联合国迄今通过的北韩人权决议事项，并表示侵害人权的人没有受到处罚。此外，草案建议全体成员国行使最大影响力，迫使北韩停止人权蹂躏行为、关闭政治犯收容所、采取内部改革等措施。特别值得一提的是，草案敦促北韩在为防止新冠病毒流入境内而关闭边界、封锁边境的情况下，不可过度迫害民众，并允许国际机构工作人员进入北韩展开活动，以向北韩提供必要援助。





联合国人权理事会将于当地时间3月23日第46届会议闭幕日以一致通过方式采纳北韩人权决议案。截至2020年，联合国人权理事会连续18次通过北韩人权决议案，2016年开始采取不进行投票表决的一致通过方式。联合国人权理事会成员国大都认为北韩的人权状况极为恶劣，因此如果没有提出投票表决要求的成员国就表示全体同意。由于中国、俄罗斯、委内瑞拉、古巴等国家都未提出投票表决的要求，国际社会对北韩人权问题施加的压力将越来越大。联合国认为，金正恩委员长作为侵害人权的当事人，必须担负起责任。因此，为追究金正恩委员长的责任，将不断加大对北韩人权问题的施压力度。此外，由于奥巴马政府出身的布林肯等拜登政府高层官员大都对北韩人权问题持强硬立场，因此除核问题外，美北双方还将就人权问题展开激烈较量。





目前，美国和北韩就核问题极端对立。在此情况下，拜登政府还就北韩人权问题施加压力而使对立加剧。拜登政府对北韩核问题的基本立场是北韩必须表现出无核化意志，并在重启的双边工作会谈中提出具体的无核化方案后，才会与北韩举行更高级别的会谈。因此，今后能否重启美北对话、改善双边关系，将取决于北韩的无核化意志。如果美国认为北韩缺乏无核化意志，美国和北韩的关系有可能进一步恶化。





美国重返联合国人权理事会意味着美国将作为国际社会负责任的国家，为改善全球人权状况作出努力。因此，韩国政府必须在兼顾无核化与人权问题的情况下，重新推动韩半岛和平进程。