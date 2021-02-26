导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴冬梅 (北京市蓝鹏律师事务所驻韩国业务主管)





每当节日或者是纪念日，“金英兰法”便成为韩国人关注的对象。本期节目有请在韩国为中国人维权的朴冬梅律师，为我们介绍一下韩国的反腐反贿赂方面的法律内容。









南：朴律师，你好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

朴：各位听众，大家好！我是北京市蓝鹏律师事务所驻韩国业务主管朴冬梅律师。









南：听说你最近写了一篇文章，专门介绍韩国反腐败反贿赂的法律，能简单地介绍一下吗？

朴：是的，今年以来，韩国三星电子掌门人李在镕的案子十分被关注。2021年1月18日李在镕涉嫌行贿和挪用资金，韩国大法院作出判决，判李在镕有期徒刑2年6个月，并没有缓刑，也就是说李在镕已经开始了监狱生活。

南：韩国对非法贿赂都有哪些法律规定呢？

朴：韩国《刑法》第355条第1款规定，保管他人财务者，挪用他人资金，或拒绝返还时，应处以5年以下有期徒刑，或1500万韩元罚金。356条规定，为谋取不正当利益，向公务员约定提供、提供，或表示要提供财物的，应处以5年以下有期徒刑，或2000万韩元以下的处罚。《特定经济犯罪加重处罚法》第3条规定，挪用资金等犯罪，如犯罪金额超过50亿韩元，应处以5年以上有期徒刑或无期徒刑。









南：这几年在韩国最受关注的就是“金英兰法”，听友们多少也知道一些，您能再简单地给大家介绍一下吗？

朴：“金英兰法”的全称是《非法请托及金品收受禁止法》，制订的目的是为防止和杜绝腐败。是由国民权益委员会委员长金英兰提案而制定的法令，因此而得名。2016年9月26日开始实施。

南：金英兰法不同于其他国家反腐法律的地方，就是非常具体地规定了请客吃饭和送礼可使用的金额范围，能给大家介绍一下吗？

朴：因为韩国社会是一个很讲究感情的交流、讲究礼尚往来的国家，因此完全禁止送礼和请客，必定会损害这种正常的传统。因此政府规定，凡是给公职人员或者是教师、媒体人等跟自己的工作和前途有关的人，可送的礼物在5万韩元之下，请吃饭在3万韩元以下。但是，农畜水产物及加工品（50%的原料为农畜水产品）的礼物价格可达10万韩元。因为新冠疫情使得各行各业都受冲击，为缓解农畜水产行业的困难，去年中秋节和今年春节，这个金额上限提高到了20万韩元，但是只限于节日期间，过后还得恢复到以前的10万韩元。

南：金英兰法跟我们普通人都有什么关系呢？也就是说，普通人什么情况下会触犯这个法律呢？

朴：这个法律当中不仅是对行贿，还对“非法请托”进行了限制，比如有的父母利用职务的便利，向其他单位提出希望让自己的孩子去实习或者参加有利于高考的活动等等，那么这就等于剥夺了其他人家子女的正常机会，就属于违法。一旦被举报，就会被调查，属实就要受罚。父母都会望子成龙，精英级别的父母当然能给孩子创造的机会很多，但是一定要考虑这些机会是否触犯了金英兰法。不然很容易在不知不觉之中就触犯了法律。例如，有一个节目主持人，把自己的奖金分给制作组的其他人员，说是为了感激，还主动把这件事情晒在网上，结果被涉嫌违反了金英兰法。因此在韩国生活，一定要高度警惕，以免发生类似的过错。（图片来自嘉宾）