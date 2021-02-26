《米纳里》获奥斯卡6项提名

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韩裔美籍导演李∙以萨克∙郑执导的自传性影片《米纳里》获得奥斯卡6项提名，演员尹汝贞成为首名获得奥斯卡“最佳女配角奖”提名的韩国演员。继去年《寄生虫》在奥斯卡横扫“最佳影片”等4个奖项后，今年的奥斯卡也有望刮起韩流。





在15日公布的第93届奥斯卡提名名单中，《米纳里》获得“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳女配角”、“最佳男主角”、“最佳原创剧本”、“最佳原创配乐”6项提名。





其中，尹汝贞获“最佳女配角”提名在韩国国内引起了关注。今年74岁的尹汝贞在电影界出道已50年，也成为了韩国102年电影史上首位获得奥斯卡表演类奖项提名的演员。无论最终是否获奖，她已在韩国影史上留下了浓墨重彩的一笔。





获得“最佳男主角”提名的韩裔美籍演员史蒂文∙元则成为首位获得奥斯卡表演类奖项提名的亚裔美籍演员。史蒂文∙元5岁移民加拿大，随后移居美国，凭借美剧《行尸走肉》中的格伦一角获得关注。





获得“最佳导演”提名的李∙以萨克∙郑是韩国移民第二代，他出生于美国科罗拉多州丹佛，在阿肯色州乡村度过了童年。李∙以萨克∙郑原本学习生物学，不过出于对电影的热爱，他进入犹他大学研究生课程专攻电影。2007年，李∙以萨克∙郑凭借描述卢旺达内战的处女作《自由日》在电影界崭露头角。这部作品获得了美国电影学会电影节大奖并受邀戛纳国际电影节“一种关注”单元。





《米纳里》是李∙以萨克∙郑的自传性作品，以平淡真实的手法描述了上世纪80年代移居至美国阿肯色州、在当地开垦农场的韩裔家庭的故事。史蒂文∙元饰演父亲雅各布，尹汝贞饰演从韩国来到美国照顾孙子们的外祖母。李∙以萨克∙郑表示，拍摄《米纳里》时抱着为了现实放弃电影的想法，把这部影片当作讲给女儿听的最后一个故事。他还表示，想制作一部向父母的坚韧表示敬意、能够作为送给女儿的礼物的影片，希望既能反映又能超越我们生活的每一刻。





《米纳里》去年在圣丹斯电影节上映并一举获得评审团大奖和观众奖，收获了不小的关注。随后，该片又入选2020美国电影学会奖十大年度佳片，该奖项被认为是奥斯卡风向标。此外，《米纳里》还获得了美国国家评论协会奖“最佳女配角”和“最佳原创剧本奖”等诸多奖项。





《米纳里》为美国和全球电影界留下了2个话题。首先是对根深蒂固的种族歧视的警惕。《米纳里》虽然讲述了韩裔家庭的故事，但也是为了在美国扎根而不断奋斗的所有移民家庭的写照。以奥斯卡为代表的美国电影界的反省也引发了关注。一直以来，奥斯卡都以白人影片为主，去年韩国电影《寄生虫》获得“最佳影片”等4个奖项，显示出奥斯卡的变化。不过《米纳里》在金球奖上仅获得“最佳外语片”，再次引发了争议。继导演奉俊昊的《寄生虫》之后，《米纳里》挑战奥斯卡无疑在韩国和全球电影界掀起了新风潮。