韩本月25日起实施数字货币交易实名制

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韩国将从25日起开始实施“数字货币交易实名制”，根据该制度，数字货币交易所等虚拟资产从业者将有义务防止洗钱等非法活动。





韩国金融委员会表示，《关于特定金融交易信息的报告和使用法》施行令修正案16日在国务会议上获通过。修正案主要包括向虚拟资产从业者赋予申报义务等内容。首先，从事虚拟资产行业须提前向金融信息分析院进行申报。原有从业者须在修正案施行后的6个月内完成申报登记。从明年起，海外交易所也须义务申报。若原有从业者在未按规定时间内完成申报或申报未被受理的情况下继续营业，将被视作未申报从业者并予以处罚。金融部门建议，用户在进行虚拟资产交易时应确认从业者的申报情况。





虚拟资产从业者最重要的义务是防止洗钱，包括确认客户情况、申报可疑交易等。由于在申报受理前履行义务存在一定的困难，修正案规定从业者在申报受理后履行防止洗钱的义务。另外，在与提供虚拟资产转移信息义务有关的监查和监督方面，由于从业者之间需建立信息共享系统，金融部门决定将实施时间推迟1年至2022年3月25日。





韩国实施虚拟资产交易实名制的背景是虚拟资产交易规模的猛增。最近3年间，在韩国国内交易所上市的虚拟资产总市值达到3年前的近10倍。以数字货币交易所“UPbit”为例，该交易所的综合市场指数在2017年10月1日仅为1000点，但本月13日首次突破了10000点。





比特币在数字货币交易中占比最高，也是拉动总市值上升的主要原因。其他虚拟资产的市值增幅也相当快。从反映除比特币以外的数字货币走势的代币指数来看，UPbit的这一指数从2017年10月1日的1000点上升至本月15日的4700点左右，其他交易所的情况也大致相同。





实施实名制的另一个重要原因是虚拟资产正被利用于洗钱等非法活动。数字货币经常被恐怖主义集团、组织型犯罪集团、受国际社会制裁的不良国家等利用为获取、隐匿资金和洗钱的手段。此外，个人和企业也存在利用数字货币进行隐匿非法资金、洗钱等活动的情况。国税厅15日表示，在拖欠国税者中发现2416名虚拟资产持有者，以现金和债券的形式征收了366亿韩元。分析指出，实际上未被发现的情况更多，因此实施虚拟资产实名制可以说是当务之急。