美国务卿和防长访韩 确认北韩无核化为首要关注事项

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韩国总统文在寅18日接见到访的美国国务卿安东尼∙布林肯和国防部长劳埃德∙奥斯汀。文在寅表示，韩美两国将继续为实现韩半岛完全无核化和永久和平保持密切合作。





此前，韩美两国外长防长在外交部办公大楼举行“2+2会议”并发布联合声明。声明指出，双方确认北韩无核化是两国首要关注事项，将为解决该问题展开紧密合作。





文在寅在青瓦台接见布林肯和奥斯汀时表示，欢迎拜登政府成立后美国的回归、外交的回归和同盟的修复，并高度期待美国的领导力。文在寅还指出，美国外交和安全部门负责人就任后优先访问韩国，展现出美国总统拜登重视韩美同盟的强烈意志。





布林肯强调，选择韩国作为首次海外巡访的目的地绝非偶然，持续发展和加强同盟关系十分重要。布林肯还对文在寅将韩美同盟描述为“和平、安全和繁荣的核心轴”表示赞同。





奥斯汀表示，对美韩同盟的信任坚如磐石，美韩同盟对印度太平洋地区非常重要，在全球局势快速变化的情况下，没有比这更重要的关系。





文在寅就“2+2会议”和防卫费分担协定草签仪式表示，随着拜登政府的成立，韩美同盟也打下了稳定发展的坚实基础，意义十分重大。





当天，韩国外交部长官郑义溶、国防部长官徐旭与美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀举行“2+2会议”，并发表了包含会议结果的联合声明。声明指出，两国强调北韩核武器及弹道导弹问题是同盟面临的首要问题，并再次确认了应对和解决该问题的共同决心。韩美重申北韩与国际社会全面履行联合国安理会决议的重要性，且双方正就与韩半岛有关的所有问题进行紧密协调。





声明还强调了韩美间经过全面协调的对北战略、美国的防卫承诺和遏制扩张承诺、坚定推进基于满足条件的战时作战指挥权移交等。此外，声明还重申了加强韩美日3国合作的决心。





另外，尽管声明中并未提及，但是美国对中国和北韩提出了强烈批判。布林肯在记者见面会上表示，中国持续违背承诺，韩美探讨了中国攻击性的威权式行动对印度太平洋地区的安全造成了哪些困难。





不过，对于试图在美中之间维持平衡的韩国来说，强调韩美日合作、批判中国有可能造成相当大的压力。另外，经过全面协调的对北战略也有可能对希望尽快重启美北对话的韩国构成负担。但分析认为，美国将北韩无核化置于优先顺序并表现出发展韩美同盟的意愿仍然是非常积极的成果。