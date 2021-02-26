如何快速消除运动后疲劳

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人在长时间、大强度运动后往往会感觉全身无力、双腿发软，这时您的机体已十分疲劳了。要想尽快消除运动后的疲劳，使身体恢复至最佳状态，不妨试试以下方法。

1.慢运动不能少。剧烈运动后骤然停止，会影响氧的补充和静脉血回流，使血压降低，引起不良反应。因此，剧烈运动后应适当做些慢运动，如慢跑、伸展操等，为身体的完全休息留个过渡时间。这些慢运动可以改善肌肉血液循环，减轻肌肉酸痛的程度，有助于消除疲劳，促进体力恢复。

2. 温水浴有技巧。在运动后进行洗浴，不仅可以清洁皮肤，使心情愉悦，还可以促进血液循环，加速体内代谢废物的排出，促进疲劳的消除。但是，洗浴不能够在运动后立即进行，否则会增加心脏的负担；水温不宜太高或太低，否则会减缓血液循环或降低免疫力。洗浴时应将水温控制在40℃左右，每次15－20分钟。

3. 适度按摩很有效。按摩是对运动过程中用力最多、最疲劳部分的肌肉进行放松，使机体得到恢复的有效方法之一。通过抖动、点穴、揉捏、叩打、推摩等手法进行按摩，不但能促进大脑皮层兴奋与抑制的转换，使因疲劳引起的神经调节紊乱消失，还可促进血液循环，加强局部血液供应，消除疲劳。

4. 充足睡眠是关键。睡眠是消除疲劳、恢复体力的关键，一般每天至少保证8小时的睡眠时间。若晚上运动，要在结束后2个小时再进入睡眠状态，这样可以让身体从兴奋状态中逐渐恢复过来，有助睡眠。如果因长时间未运动而害怕睡觉后腿部酸痛，可以在睡觉时用枕头把双腿垫高，有助于血液回流心脏，消除双腿的酸软感。

5.营养补充有必要。在运动过后多吃新鲜蔬菜、水果、豆制品、乳类和含有丰富蛋白质与维生素的动物肝脏等，能够有效调节人体生理机能，加速新陈代谢，补充能量，减少组织耗氧量，改善血液循环，补充肌肉营养，消除疲劳。





（文中窍门来自宋*兴听友）