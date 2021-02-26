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在韩国，18周岁以上才能报考驾照。韩国的驾照考试自2016年加大考试难度以来，笔试、场内测试以及路考的分量都比之前增加了1.5倍。





在一般情况下，在驾校接受3小时的理论教育、4小时的场内技能培训以及6小时的道路行驶等一共13小时的驾驶培训就可以报考驾照。韩国驾照的优势在于可以获取国际驾照，国际驾照可以在180多个国家与地区直接使用。而且驾校的学费也比较便宜，60万韩元左右。





韩国驾照有一类与二类的差别。人们通常最先报考的是二类普通驾照与一类普通驾照。前者是自动挡车，考试时开的是自动挡轿车，考取驾照后可以开家用轿车或车辆定员10人以下的面包车、载货吨位4吨以下的货物车辆、载货吨位3.5吨以下的特殊车。一类普通驾照是手动挡车，考试开的是卡车，考取驾照后可以开家用轿车、车辆定员15人以下的面包车、载货吨位12吨以下的货物车辆、载货吨位10吨以下的特殊车。





驾照考试的流程通常是这样的：

首先接受一小时的交通安全教育。

接下来接受简单的体检，其中视力检查可以带着眼镜测视力。

考试科目一是电脑笔试，40分钟考40道题，二类普通驾照获得60分以上合格，一类普通驾照是70分以上合格。

考试科目二是场内测试，考试行程全长300米，测试项目有打转向灯、踩急刹、加速、半坡起步、直角停车等等，满分100分中80分以上合格。

一般来讲，场内测试合格后再回驾校分3次接受道路行驶培训。这时候，考生可以凭借练习驾照（有效期1年），在开了两年以上资历的人的陪同下，在驾校以外的地方练习道路行驶。

考试科目三是路考，也是考驾照的最后一关。主要考系安全带、拐弯打灯、遵守交通信号、停车回档、与前方车辆保持距离、倒车入库等。满分100分中70分以上合格。