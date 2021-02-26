Jessi发行新歌《某个X》 Psy作曲填词

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Jessi 17日发行了全新的数字单曲《某个X（What Type of X）》回归歌坛。

新歌发行前，Jessi也举行了线上记者会。Jessi表示：“我出道已经15年了，《NUNU NANA》是我第一次因为音乐而受到肯定，当时也给了我一种‘开始’的感觉，要从现在开始更加努力了。”

在介绍新歌时，Jessi也展现了她直爽的性格。她表示：“Psy哥说这首歌比《NUNU NANA》好，让我非常期待。很神奇，我不来电的歌曲反而大众却很喜欢，《NUNU NANA》我当时就不太喜欢。”说完自己也大笑。

《某个X》是Jessi时隔8个月再次推出的新作品，依旧由《NUNU NANA》的词曲作者Psy参与创作。歌词中“和你不一样并不代表就是错”等内容一如既往地展现了Jessi的自信，曲风也与《NUNU NANA》不同，是一首Pop Rock风格的歌曲。

Jessi透露歌曲背后的故事称：“其实这首歌原本是要让退款远征队来唱的，不过现在成为了我自己的solo歌曲。”在提到退款远征队时，Jessi表示和严正花、李孝利、华莎一起录制节目、唱歌跳舞、打歌的日子是自己一生中难忘的美好的记忆。

在被问到自己最大的魅力是什么时，Jessi回答“自信感”。对此她有感而发称：“自信感并不是与生俱来的。不可能所有的人都喜欢我，但重要的是我要爱我自己。连自己都不爱自己，别人又怎能爱呢。”

继上次《NUNU NANA》在社交平台中的接力挑战之后，Jessi计划还将发起 “WTX挑战”。18日起，Jessi也携新歌《某个X》正式开启了打歌之旅。