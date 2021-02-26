Super Junior发行正规10辑 音乐作品进入两位数时代

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Super Junior 16日发行第10张正规专辑《The Renaissance》回归，并于当天举行了新专辑发行纪念线上记者会。

第10张正规专辑的发行，对于每位成员来说都颇具意义。厉旭表示：“虽说年龄不过只是数字，不过对于专辑来说，感觉‘10’这个数字非常完美，这次第10张正规专辑我会定义为‘Perfect’。”

艺声表示：“我想用‘开始’来形容它。从现在起我们的专辑都是两位数了。”圭贤认为“是过去专辑和未来专辑的连接”。希澈表示：“我认为，17年间我们可以不停地发专辑，就是因为我们不停地和公司续约，10辑就是持续的合约。”说完大笑。

其他成员心目中也有对第10张专辑的理解。始源表示：“相比‘复兴’我认为是‘回春’。”东海则定义为“春天”，利特认为是“原点”，银赫则爽快回答“就是很棒”。神童与众不同认为是一种“负担”，他表示：“第10张专辑，光看数字就知道出道至今我们获得了多少人的喜爱，内心会暗下决心将来要为大家展现更好的样子。”

Super Junior新专辑主打歌《House Party》是一首旋律轻快、节奏感强的Disco 流行舞曲。歌词向因疫情而感到疲惫人们传递出积极的信息，提醒人们虽然现在很辛苦，但也不要忘记生活中的微小却珍贵的东西。