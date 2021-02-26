BLACKPINK ROSÉ个人专辑发行 MV 24小时播放量刷新个人歌手纪录

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）备受瞩目的首张个人专辑后，在全球引发追捧。

专辑命名为“R”，收录了主打歌《On The Ground》和另一首新歌《Gone》。这也是ROSÉ个人演艺生涯的全新出发点，因此意义非凡。ROSÉ通过两首歌曲向歌迷展现了自己强烈的音乐魅力和个性。

ROSÉ经纪公司YG娱乐全方位对专辑的制作给予了鼎力支持。专辑由YG首席制作人TEDDY以及海外优秀原创音乐人24等负责制作，拥有超高完成度。主打歌《On The Ground》伴奏以原音吉他为主，突出了ROSÉ独具辨识度的声线，整首歌曲旋律步调慵懒，而副歌部分编入的节奏感十足的鼓点，也为听者带来焕然一新的惊喜。

新专辑发行后，ROSÉ也几乎出现在所有音乐类排行榜中。除了在音源榜中大放异彩之外，专辑单日销量更是高达28万张。此外，主打歌《On The Ground》的MV在YouTube中的表现也十分惊人。MV在上线24小时后，播放量高达4160万次，这也打破了Psy保持8年之久的K-POP个人歌手的纪录。而MV总播放量也即将突破1亿。

另外，专辑《R》发行后连续多天成为中国QQ音乐数字专辑销量榜冠军，主打歌《On The Ground》同时登顶新歌榜、飙升榜、流行指数榜、MV榜等，ROSÉ在中国的人气也成为关注焦点。